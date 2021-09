Programování elektroniky: Jak odposlouchávat roztomilý teploměr od Xiaomi

Naše kolegyně z redakce časopisu Computeru si na jaře nechala do domu nainstalovat klimatizaci, ale jelikož má dva psy, začala hledat nějaký jednoduchý teploměr s mobilní aplikací, aby mohla i během noční uzávěrky zkontrolovat, jestli není třeba psíkům na dálku přitopit.

Jistě, každý normální člověk by prostě do prohlížeče vyťukal adresu CZC, Mallu nebo třeba Alzy a vybral by si některou z mnoha domácích meteostanic s Wi-Fi, kolegyně však raději vyklusala schody do třetího patra vznesla požadavek do našeho ÚPESK (Útvar Programování Elektroniky a Spálené Kalafuny), ať ji to prostě vyrobíme. Tak teda jo!

Chce to něco roztomilého

Má to jeden háček. Grafička časopisu Computer není kdejaký čtenář našeho seriálu o programování elektroniky. Je to křehká dívka s jemným vkusem, a tak jsme ji nemohli položit na stůl nevzhledný chuchel drátů s tím, ať si to doma postaví na parapet.

Musí to být hezké a musí to potěšit i člověka, který při pohledu na tištěný spoj fakt neřeší, co je tam všechno za čipy a další diskrétní elektronické součástky.

Co si dnes naprogramujeme:

Malý kašpárek, co umí fakt dobré divadlo

Nakonec padla volba na maličký, elegantní a dostatečně chytrý kombinovaný teploměr a vlhkoměr se sériovým označením LYWSD03MMC. Na asijských tržištích i některých českých e-shopech nejen pro kutily jej najdete zpravidla pod názvem Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2, přičemž cena začíná už na atraktivní stokoruně.



Drobná kostička s rozměry zhruba 43×43 milimetrů

Na první pohled je to naprosto hloupoučká bílá krabička s oblými rohy. Čelní stěnu vyplňuje monochromatický segmentový čtvercový LCD displej s rozměry 33×33 milimetrů, který zobrazuje velkým písmem teplotu s rozlišením na jedno desetinné místo a na druhém řádku vlhkost vzduchu v celých procentech a také drobný znakový smajlík.

Smajlík se bude usmívat, pokud je kombinace teploty a vlhkosti příjemná, anebo se zamračí.

Bluetooth 5.0 Low Energy pod kapotou

Dalo by se říct, že to je prostě jen další z těch mnoha meteostaniček za pár kaček, které nic jiného neumějí, ale to by byla hrubá chyba! V nitru plastového tělíčka totiž tepe SoC TLSR8251 (PDF) od čínského Telinku.



Samotná destička s čipy pod plastovým krytem (Foto: Hackaday)

Co to znamená v praxi? 32bitový RISC mikrokontroler má k dispozici 32 kB RAM a 512 kB flashového úložiště, což je o řád více, než by bylo k podobnému měření a zobrazovaní teploty potřeba. Pod kapotou musí být ještě něco dalšího a také že je – kombinovaný vysílač Bluetooth 5.0 Low Energy a IEEE802.15.4!

Teploměr za stovku s vlastní apkou

Ano, správně, ten malý čtvereček nabízí bezdrátovou komunikaci skrze BLE, a tak jej můžete snadno spárovat s mobilem v oficiální aplikaci pro správu chytré domácnosti Xiaomi Mi Home pro Android a iOS a koukat na teplotu a vlhkost i z postele.



Připojení k teploměru z mobilní aplikace Xiaomi Mi Home

Má to ale jeden háček. Naše grafička bydlí několik kilometrů od redakce a každé malé dítě ví, že se dosah běžného Bluetooth s malou tištěnou anténou bude počítat na metry nebo nejvýše několik málo desítek metrů při přímé viditelnosti. Jakmile se tedy vzdálíte z dosahu teploměru, aplikace pochopitelně přestane aktualizovat údaje.