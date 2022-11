Programování elektroniky: Dotykový kiosek s LCD i černočerným AMOLEDem

Sebelepší zbastlené čidlo nebo nějaký automat, který něco provede pomocí aktuátoru – třeba spustí motor ventilace –, je v produkční fázi úplně k ničemu, pokud nebude mít hezké a ergonomické uživatelské rozhraní.

Nejeden vývojář by jistě namítl, že nejlepším rozhraním je blikající kurzor v temné konzoli linuxového terminálu, nicméně pro každodenní používání to chce něco elegantnějšího. Něco, co ovládnete rozespalí z postele, co nebude překážkou pro vaše děti, babičku a co nebudete taktně zakrývat dečkou, když dorazí návštěva s vytříbeným vkusem.

Jak už jsem napověděl v názvu dalšího pokračování našeho seriálu o programování elektroniky, tentokrát si ukážeme jeden z nejjednodušších způsobů, jak rychle zprovoznit kioskový dotykový terminál.

Podívejte se na video, co si dnes postavíme:

Mozkem bude britská Malina

Obrazovkové kiosky známe všichni. Zpravidla je tvoří běžný počítač s monitorem a klávesnicí, jehož uživatelské rozhraní je uzamčené takovým způsobem, abyste mohli používat jen jednu jedinou aplikaci. O něco sofistikovanějším – byť v zásadě identickým – kioskem je nakonec i běžný peněžní bankomat.

My tentokrát půjdeme podobným směrem, velký počítač ale nahradíme skladnějším Raspberry Pi, které bude přimontované v zadní části dotykového displeje. Na britské Malině poběží oficiální linuxová distribuce Raspberry Pi OS v nejnovější verzi (založená na Debian 11 Bullseye) a s grafickým rozhraním, pro zbytek článku proto budu pracovat s modely 3 a 4, které mají dostatek výkonu k tomu, aby utáhly linuxový desktop.

Oficiální dotykové 7“ LCD

Prototypovací minipočítače Raspberry Pi používají pro připojení běžného monitoru konektor HDMI. Zatímco u staršího modelu 3 je to klasická verze, novější a výkonnější model 4 nabízí dvojici o něco exotičtějších vývodů microHDMI. K oběma kouskům bychom tímto způsobem mohli připojit v podstatě jakýkoliv obvyklý displej, který ovšem nebude dotykový.



Veškerá elektronika pro připojení k Raspberry Pi je na samostatné desce. Nechybějí otvory pro montáž stojanu

Nadace Raspberry Pi na to samozřejmě myslí, takže jedním z volitelných příslušenství minipočítače, které si dnes vyzkoušíme, je oficiální 7“ Touch Display s kapacitní dotykovou vrstvou. Tuzemský RPishop.cz jej prodává za 1 849 korun.

Za tuto částku získáte klasické barevné TFT LCD s rozlišením 800 × 480 pixelů a vrstvou s podporou 10bodových doteků. Rám displeje má na zadní straně otvory pro přišroubování Raspberry Pi, které se za ním dokonale skryje.



Grafický desktop Raspberry Pi OS na 7" dotykovém LCD

Namísto HDMI použijeme DSI

Jelikož se jedná o oficiální displej pro britský minipočítač, je mu šitý na míru a namísto HDMI pro obraz a zpravidla USB pro přenos dotyků může všechny informace přenášet skrze dedikované rozhraní DSI (Display Serial Interface).

To je ten druhý plochý konektor s popiskem DISPLAY, který na velkých deskách Raspberry Pi doplňuje kamerové rozhraní CSI.

Jak se to napájí

Jelikož jsou všechny ovladače displeje už součástí instalace Raspberry Pi OS, modul stačí jen propojit s deskou pomocí přibaleného plochého kabelu a ještě nezapomenout na napájení.



Displej můžete napájet přímo z 5V pinů na Raspberry Pi. Chce to ale solidní zdroj, který dodá dost šťávy. Plochý kabel patří obrazovému spojení DSI