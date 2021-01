Programování elektroniky: Detekce člověka úplně jinak

Pravidelní čtenáři našeho seriálu o programování elektroniky si jistě dobře pamatují na naši loňskou detekci člověka v obrazu z kamery. Vyzkoušeli jsme si jak primitivní rozdílovou analýzu pohybu a hledání objektů pomocí malé kamerky, Raspberry Pi a OpenCV, tak dnes tolik atraktivní neuronové sítě a speciální akcelerátory od Nvidie a Googlu, které dokážou v obrazu rozpoznat třeba jen malý záběr ruky. A potřebují k tomu pouze několik málo milisekund času.

Máte chytrou meteostanici? Tak to pozor!

Optická detekce člověka i tradiční infračervené detektory PIR se hodí pro stavbu vlastního zabezpečovacího systému nebo třeba chytré docházky, kdy kamera a software identifikují konkrétní osobu, která se objevila u vchodových dveří na pracoviště.

Ale pozor, člověka a jeho chování v místnosti dokážeme nepřímo rozpoznat i pomocí vcelku běžných čidel, které najdete prakticky v každé technicky vybavenější domácnosti. Dnes si to ukážeme. Co k tomu budeme potřebovat? My si vystačíme s několika běžnými prototypovacími senzory, které v praxi slouží k něčemu trošku jinému.