Programování elektroniky: Čínský radar na lidi za tři stovky HLK-LD2450

Aliexpress i mnohé české e-shopy jsou plné jednoduchých a laciných mikrovlnných detektorů lidského pohybu, které jsou alternativou k infračervené technologii PIR. Změnou digitálního stavu na výstupním pinu jednoduše sdělí, jestli vidí pohybujícího se člověka, nebo ne.

Dnes si vyzkoušíme jejich vylepšenou verzi, která se už chová jako jednoduchý radar s dosahem 6-8 metrů, měří vzdálenost až tří pohybujících se cílů a odhaduje jejich rychlost.

Podívejte se na video, co si dneska naprogramujeme:

Zdrojový kód ukázky pro Arduino a Processing najdete na GitHubu

Čínská destička HLK-LD2450 z AliExpressu

Přesně to totiž slibuje destička HLK-LD2450 od Hi-Linku, na kterou jsem nedávno narazit na Twitteru. Pod stejným názvem ji najdete také na AliExpressu, přičemž cena se pohybuje v řádu jednotek stokorun. Já ji nakonec pořídil u tohoto prodejce zhruba za 300 Kč včetně poštovného a mohu jen doufat, že dělá opravdu to, co má.



Deska HLK-LD2450 s s24GHZ radarem a sériovým spojením UART

Na rozdíl od mnoha perfektně dokumentovaných čidel a zástupu knihoven pro Arduino se totiž v tomto případě jedná o klasickou Čínu, u které budete horko těžko hledat alespoň nějaký náznak manuálu. No, a když už konečně něco vygooglíte, vyskočí na vás leda tak hromada materiálů v čínštině.

Čip radaru S5KM312CL

Destička má rozměry 15×44 mm a její čelní stěně vévodí tištěná anténa pracující na kmitočtu 24 GHz. Uprostřed je pak malý čip samotného radaru S5KM312CL od čínského výrobce Icelegend Micro.



Detail čipu samotného radaru a spojení s USB/UART převodníkem pro čtená dat přímo na PC

Na zadní straně se nachází další mikrokontroler, který je už zodpovědný za vysokoúrovňovou komunikaci po standardní sériové lince UART a ve výchozí rychlosti 256000 b/s.



Deska komunikuje skrze sériovou linku UART a vyžaduje 5V napájení

Desku díky tomu můžeme připojit skrze USB/UART převodník s 5V zdrojem napájením klidně k počítači s Windows a spustit na něm testovací grafickou aplikaci HLK-2450 TOOL. Naštěstí je v angličtině.

Grafická demoaplikace jako z Vetřelce

Program zobrazí kužel s teoretickým dosahem radaru a jakmile spustíme detekci a namíříme radar anténou do místa, kde se nachází člověk, měl by se na obrazovce ukázat puntík a v záhlaví statistika.



Radar vidí člověka/pohybující se cíl zhruba půl metru od antény. To odpovídá

Když se nyní budeme od antény vzdalovat, bude se pohybovat i puntík v kuželu. A když zamíříme do stran, měl by tam v ideálním případě zamířit i puntík, byť vzhledem k tvaru rádiového laloku to bude fungovat až ve větší vzdálenosti.



Vzdálil jsem se zhruba dva metry od radaru a posunul se i puntík v grafu

Díky tomu si můžeme v aplikaci vyzkoušet rovnou i detekci narušení nakresleného areálu (Area Monitoring). Jakmile se v něm objeví puntík, změní se jeho barva. A konečně do třetice můžeme spustit ještě detekci až tří diskrétních cílů (Mulit-target).

V takovém případě se v mapě zobrazí 1-3 puntíky pro každou detekovanou osobu. Nutno ale podotknout, že to bude spolehlivě fungovat jen za ideálních podmínek a v grafu se tak mohou objevovat falešné osoby způsobené nejrůznějšími odrazy nebo interpretací jednoho pohybujícího se cíle vícero body.



Test sledování narušení areálu v podobě modrého polygonu. Jakmile se do něj puntík dostal, polygon zčervenal. Všimněte si, že máme aktivní detekci až tří cílů. Ty další jsou nulové, protože je radar nevidí – jsme v redakci sám

Radar jsem zatím testoval jen uvnitř budovy v naší redakci s hromadou rušivých elementů. Podle ohlasů ale HLK-2450 funguje docela dobře, když jej namíříte třeba před dům, kde by mohl nahradit právě primitivní infračervený PIR a sledovat případné narušitele, kteří vniknou do zóny, kde z bezpečnostních důvodů potřebujeme detekovat pohyb. Třeba k vratům garáže. Běžný PIR bude naopak hlásit pohyb v celém svém zorném poli.

Radar už zkoumá komunita okolo chytré domácnosti Home Assistant

Fajn, tolik tedy k teorii a demo aplikaci, ale jak to tedy oživit? Pro starší verze radaru LD2410 jsou k dispozici knihovny pro Arduino, nicméně pro relativně nový model prakticky vše chybí. A tak nezbývá než pročítat čínskou dokumentaci a ukázky kódu s čínskými komentáři.

Naštěstí se toho už chopila komunita okolo systému chytré domácnosti Home Assistant a napsala alespoň základní a začala psát jednoduché napojení v podobě komponenty pro firmware ESPHome. Najdete ji na GitHubu. První zkušenosti s exotickým radarem najdete i v českém fóru uživatelů homeassistant-cz.cz.

Budeme vypisovat cíle do sériové linky

Abych dokázal ověřit funkci v prostém Arduinu, upravil jsem si zmíněný zdrojový kód komponenty pro ESPHome do podoby běžného programu pro Arduino.



Radar sice vyžaduje 5V napájení, ale můžete jej přímo připojit k libovolné desce s 3V logikou. Já zvolil prototypovací desku s čipem ESP32-S3, která byla zrovna po ruce a nabízí několik dostatečně rychlých sériových linek

Modul HLK-LD2450 ve výchozí konfiguraci rychlostí zhruba 10 Hz stále dokola měří okolí a posílá do sériové linky binární data o trojici detekovaných cílů v jednoduchém formátu.



Radar pro připojení k desce s čipem rodiny ESP32

Komponenta pro ESPHome rychlost umělé snižuje zhruba na 1 Hz a my tuto hodnotu ponecháme pro přehlednost tak, jak je, byť by jinak stačilo upravit proměnnou s prodlevou v milisekundách.

Dekodér následně z binárních dat rozluští tyto základní údaje:

Cíl : Index pohybujícího se cíle (0-2)

: Index pohybujícího se cíle (0-2) Y : Vzdálenost cíle od radaru v cm

: Vzdálenost cíle od radaru v cm X : Vzdálenost cíle od středové osy (proto kladné i záporné hodnoty) v cm

: Vzdálenost cíle od středové osy (proto kladné i záporné hodnoty) v cm Rychlost: Rychlost pohybujícího se cíle v cm/s

Náš program Tuto čtveřici údajů oddělenou čárkou vypíše jako textový řádek do sériové linky rychlostí 115200 b/s. Takže když se nám v terminálu zobrazí třeba řádek:

0,65,-20,12

Znamená to, že cíl 0 je 65 centimetrů před radarem (Y), 20 centimetrů od středové osy (X) a pohybuje se rychlostí 12 cm/s.

Pokud naopak dostaneme zprávu 1,0,0,0, víme, že cíl 1 se nepohybuje.



Výstup hodnot v sériovém terminálu prostředí Arduino

Skript v Processingu bude kreslit opičky

Protože bude výpis prostých numerických hodnot relativně nesrozumitelný, stejně jako v nedávné ukázce s flow kamerou zapojíme do hry Processing, který bude do okna na PC kreslit na daných souřadnicích tři opičky (tři cíle) a také trajektorii s historií pohybu, abych věděli, jak přesný detektor je.



Grafické znázornění pohybu v Processingu a v místnosti plné rušivých prvků. Podívejte se na video v úvodu článku

Když se nyní zvednu od pracovního stolu a začnu se vzdalovat od radaru, jedna z opiček by se měla pomalu posouvat v našem okně, kde každému pixelu bude odpovídat právě jeden centimetr.

Zatímco hrubý odhad vzdálenosti bude fungovat docela dobře a s relativně malým zpožděním, pohyb v ose X (od středové osy doleva a doprava) se projeví spíše až ve větší vzdálenosti.

Není to GPS ani UWB lokalizace, ale mohlo by to být použitelné jako chytřejší náhrada za primitivní PIR

Laciný radar za tři stovky nicméně nelze srovnávat s přesnou lokalizací pomocí GNSS a dalších technik s využitím sítě vysílačů a centimetrovou přesností – třeba UWB a český systém Sewio. Radar dává spíše hrubý odhad, kde zrovna dochází k pohybu člověka a při analýze více cílů dochází přinejmenším v místnosti k mnoha chybám.

To znamená, že i když jsem byl při přípravě článku v redakci úplně sám, tu a tam v mapě vyskočila i druhá a třetí opička, které přitom měly spokojeně vyčkávat na souřadnicích 0;0 (po sériové lince nám přicházejí údaje pro všechny tři cíle, i když radar ve skutečnosti uvidí jen jeden).

Asijský mikrovlnný radar za tři stovky budu dále zkoumat, a pokud se zadaří, ještě se k němu v našem seriálu o programování elektroniky vrátíme.

Zdrojový kód pro Arduino

Spojení testuji na desce ESP32-S3 DevkitC-1. Je třeba tedy upravit definici sériového spojení dle vlastního scénáře.

/* Prepracovany zdrojovy kod komponenty pro ESPHome od tsunglung do podoby bezneho perogramu pro Arduino, ktery cte data z radaru a vypisuje udaje o pohybu do seriove linky ve formatu> id,x,y,rychlost x a y je v centimetrech, rychlost v cm/s id je index podle prom2nne sledovaneCile Puvodni zdrojovy kod>: https://github.com/tsunglung/esphome-ld2450/tree/master */ // Buffer pro data z radaru uint8_t data[160]; // Kolik budeme sledovat cilu? 1 az 3 uint8_t sledovaneCile = 3; // Prodleva mezi merenimi na 1000 ms // Halvne rpo preheldnost, surova vychozi rychlost je zhruba 10 Hz uint16_t minimalniProdleva = 1000; uint32_t posledniAktualizace = millis(); // Funkce pro slocueni dvou bajtku na 16bit cislo uint16_t sloucitDvaBajty(uint8_t prvni, uint8_t druhy) { return (uint16_t)(druhy << 8) + prvni; } // Vypsani informaci o pohybu do seriove linky void vypsatStavCile(uint8_t cil, uint8_t *data) { int16_t x, y, rychlost; uint16_t rozliseni; x = sloucitDvaBajty(data[0], data[1] & 0x7F); if (data[1] >> 7 != 0x1) x = 0 - x / 10; else x = x / 10; y = sloucitDvaBajty(data[2], data[3] & 0x7F); if (data[3] >> 7 != 0x1) y = 0 - y / 10; else y = y / 10; rychlost = sloucitDvaBajty(data[4], data[5] & 0x7F); if (data[5] >> 7 != 0x1) rychlost = 0 - rychlost; rozliseni = sloucitDvaBajty(data[6], data[7]); Serial.printf("%d,%d,%d,%d\r

", cil, x, y, rychlost); } // Zpracovani binarni zpravy uvozene hlavickou a zakoncene patickou void zpracovatData(uint8_t *data, uint8_t delka) { if (delka < 29) return; // Kontrola na delku prijate zpravy if (data[0] != 0xAA || data[1] != 0xFF || data[2] != 0x03 || data[3] != 0x00) return; // Hlavicka musi obsahovat bajty 0xAA, 0xFF, 0x03 a 0x00 if (data[delka - 2] != 0x55 || data[delka - 1] != 0xCC) return; // Paticka musi koncit bajty 0x55 a 0xCC // Snizeni rychlosti cca na 1 Hz (minimalniProdleva = 1000 ms) uint32_t currentMillis = millis(); if (millis() - posledniAktualizace < minimalniProdleva) return; posledniAktualizace = millis(); // Radar podporuje sledovani az tri cilu, // a tak jeden po druhem vypiseme for (int cil = 0; cil < sledovaneCile; cil++) { uint8_t stav[8]; memcpy(stav, &data[4 + cil * 8], 8); vypsatStavCile(cil, stav); } } // Zpracovani dat ze seriove linky znak po znaku void precistData(uint8_t znak, uint8_t *data, int delka) { static uint8_t pozice = 0; if (znak >= 0) { if (pozice < delka - 1) { data[pozice++] = znak; data[pozice] = 0; } else { pozice = 0; } if (pozice >= 4) { // Pokud najdu v prectenych seriovych datech paticku 0x55 a 0xCC, // mam kompletni zpravu a mohu ji dale zpracovat if (data[pozice - 2] == 0x55 && data[pozice - 1] == 0xCC) { zpracovatData(data, pozice); pozice = 0; } } } } // V hlavni funkci setup nastartujeme dve seriove linky // Serial pro vypis informaci do PC po USB // Serial2 pro komuniakci s radarem // Toto nastaveni plati pro ESP32-S3 na desce DevkitC // Upravte dle vlastni potreby void setup() { Serial.begin(115200); Serial2.begin(256000, SERIAL_8N1, 18, 17); // 18 = RX, 17 = TX na ridici desce } // Ve smycce loop cekame na prichozi bajty z radaru // a posilame je ke zpracovani do funkce precistData // Ta ma k dispozici 160B buffer data void loop() { while (Serial2.available()) { precistData(Serial2.read(), data, 160); } }

Zdrojový kód pro Processing

Program vyžaduje obrázky opiček. Kompletní kód včetně příloh proto najdete na GtiHubu.