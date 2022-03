Programování elektroniky: Česká deska ESP32-LPKit, která ve spánku skoro nic nespálí

Asijské e-shopy jsou plné prototypovacích desek s Wi-Fi čipy ESP32, které kutilům není třeba představovat, a i v našem seriálu jsme s nimi pracovali nesčetněkrát.

Esptřicetdvojka je jedním z adeptů pro ovládání zařízení, které má průběžně něco změřit, odeslat data na server a vydržet na baterii dlouhé týdny a měsíce – třeba s pomocí malého dobíjecího obvodu a solárního panýlku.

V dnešním článku si představíme českou desku ESP32-LPKit s čipem ESP32, která se chlubí, že bude v hlubokém spánku odebírat jen okolo 6 μA. Jak to dopadlo v praxi, se můžete podívat na videu a v článku níže:

Česká Wi-Fi deska ESP32-LPKit slibuje minimální spotřebu. Jak to dopadlo?

Wi-Fi čip ESP32 ve spánku spálí jen pár μA

Ale pěkně popořádku. Mezi kutily velmi populární dvoujádrový čip ESP32 se umí přepnout do režimu hlubokého spánku, během kterého bude spalovat jen jednotky mikroampérů elektrického proudu, načež se po uplynutí stanoveného času dokáže probudit a opět zpracovat úkoly.

Kdybychom v Arduinu napsali primitivní kód, který změří třeba teplotu z čidla, připojí se k Wi-Fi, odešle údaje a na hodinu opět usne, průměrný odběr proudu bude velmi nízký. Ano, v probuzeném stavu a zvláště během připojování k Wi-Fi může krátce vyskočit na desítky i více než sto miliampérů, nicméně tato doba zabere dle vzdálenosti od AP v ideálním případě jen sekundy.

Pokud by to bylo třeba 10 sekund, zbývajících 3 590 z celé hodiny setrvá čip v deep sleepu s odběrem v řádu mikroampérů. Kdyby desku poháněla malý 4,2V lithiový akumulátor pro kutily nebo třeba ze starého mobilu, sonda by mohla odesílat zprávy do centrály v ideálním případě dlouhé měsíce.

Mámo, proč to tak žere?

Celý tento předpoklad má ale jeden významný háček. Drtivá většina prototypovacích desek s čipy ESP8266 a ESP32 ve skutečnosti spaluje i v hlubokém spánku mnohonásobně více elektrické energie – mnohdy celé miliampéry!



Prototypovací desky a holé SoC moduly s čipy ESP32

Zklamaní kutilové-začátečníci pak plní internetová fóra dotazy, jak je to možné a proč odběr neodpovídá tomu, co slibuje výrobce.

Protože je na tom hromada dalších součástek

Vysvětlení je prosté a naprosto logické. Nízká spotřeba v deep sleepu se přirozeně týká jen čipu samotného, na prototypovací desce nicméně může být celý zástup dalších obvodů a žroutů elektrické energie, které celkový odběr klidně navýší i o několik řádů.

Typickým příkladem je obvod USB/UART převodníku pro přímé programování čipu pomocí USB, nejrůznější stabilizátory/měniče elektrického napětí, které také něco spálí, stavová LED a tak dále a tak podobně.

Česká úsporná Wi-Fi deska ESP32-LPKit

Naštěstí existuje několik výjimek a jedna z nich pochází z Čech – z tuzemského e-shopu pro kutily LaskaKit. Jmenuje se LaskaKit ESP32-LPKit, pořídíte ji za necelé tři stovky, a jak napovídají ta dvě písmenka LP v názvu, cílem je co nejnižší spotřeba (Low Power).



Česká deska LaskaKit ESP32-LPKit