Programování elektroniky: Přesuneme styl z fotografie na webkameru i bez A.I.

Čas od času napíšeme o nějaké další futuristické technice z ranku neuronových sítí a umělé inteligence, která transformuje vstupní obrazový snímek takovým způsobem, jak to dříve nikdo nedokázal.

Krásným příkladem je třeba tento dnes už starší experiment Deep Photo Style Transfer z roku 2017 od Adobe. Inženýrům se tehdy podařilo vycvičit neuronovou síť, aby přenášela obrazový styl z jedné fotografie na druhou.



Technologie Adobe pro přesun stylu mezi fotografiemi pomocí neuronové sítě

Výsledek vypadal přinejmenším na papíře velmi dobře, pokud totiž použili jako zdroj třeba fotografii večerního ozářeného města a jeho styl přenesli na fotografii úplně jiného města pořízený o pár hodin dříve ještě za světla, výsledkem byla opět noční a věrohodná fotografie. Dokonalá fikce!

Přesuneme styl na pár řádcích kódu

Dnes si něco takového vyzkoušíme sami. Bude to ale mnohem primitivnější a co je nejdůležitější, nebude v tom ani gram jakékoliv umělé inteligence, strojového učení a neuronových sítí. Ono by se totiž skoro už i zdálo, že všechna obrazová kouzla dnes dokáže jen nějaká další A.I., což je slovíčko, které dobře prodává, ačkoliv se mnohdy jedná jen o prostou základní statistiku a práci s histogramem.

Vyzkoušíme si přenos barev a jejich jasů z jednoho snímku na druhý – respektive na video z naší webkamery připojené k počítači. Napíšeme si to v populárním Pythonu pomocí knihoven OpenCV a SciKit-Image, hlavně to ale zvládne i naprostý zelenáč, celou magii totiž nakonec provede jeden jediný příkaz.

Tak jdeme na to!