Programovací jazyk Python: Proč je ideální volbou pro začátečníky

Jakmile děti vyrostly z grafických programovacích platforem, je dobré se porozhlédnout po něčem složitějším. Dříve to býval například Pascal nebo Basic, dnes je nejoblíbenější mezi začátečníky programovací jazyk Python.

Název programovacího jazyka Python nepochází z latinského pojmenování krajty, ale je pojmenován podle populárního britského seriálu Monty Python’s Flying Circus. Autorem Pythonu je Guido van Rossum.

Vytvořil ho v roce 1989 jako svůj hobby projekt o dovolené během vánočních svátků v době, kdy pracoval ve výzkumném ústavu v Amsterdamu. Jako člověk z praxe se Van Rossum snažil vytvořit efektivní a přehledný programovací jazyk pro snadné a rychlé naprogramování běžných i náročných úkolů. Jeho cílem bylo, aby Python byl co nejjednodušší, a přitom by umožňoval i nízkoúrovňová systémová volání. V současnosti je to nejrychleji se rozvíjející programovací jazyk ve smyslu nárůstu počtu vývojářů, kteří ho používají.

Speciál Computeru: programování pro děti Tento článek vyšel ve speciálu časopisu Computer, který se věnuje programování pro děti. V rámci Živě Premium z něj nyní uveřejníme pět článků o nejatraktivnějších nástrojích. Pokud vás ale problematika programování pro děti zajímá hlouběji, doporučujeme zakoupení celé 100stránkové publikace.

Diktátor van Rossum

Python je vyvíjen jako open source projekt a na jeho vývoji participuje komunita nadšenců, avšak rozhodující slovo při závažných rozhodnutích si stále drží Guido van Rossum, který má v komunitě postavení BDFL. Tato zkratka znamená Benevolent Dictator for Life neboli benevolentní doživotní diktátor ohledně vývoje Pythonu.