Programovací jazyk BASIC oslavil 60. narozeniny. Zbastlili jsme v něm primitivní kalkulačku s bzučákem

Programovací jazyk BASIC oslavil šedesáté narozeniny. Plným názvem Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code se na scéně poprvé objevil 1. května 1964 a stojí za ním John Kemeny a Thomas Kurtz z Darthmouth College v New Hampshire.

BASIC zjednodušil práci s počítačem

Jak už název jazyka napovídá, jejich cílem bylo stvořit jednoduchý interpret, který by zpracovával neméně jednoduché povely, které zvládnul ukočírovat i běžný smrtelník – darthmouthští studenti netechnických oborů na tehdejších univerzitních mašinách.

Tak se totiž tehdy počítače ovládaly – program pro vyřešení nějakého problému jste si prostě naťukali třeba právě v jednoduchém Basicu a hned spustili.

Program v QBasic pracující s bzučákem a textovým a grafickým režimem pro výpočet obvodu a obsahu kružnice:

Hromada dialektů a odvozených jazyků

Byla to trefa do černého, v následujících desetiletích a s příchodem levných osmibitových počítačů se totiž z všemožných dialektů původního jazyka a interpretu BASIC stal jeden z hlavních způsobů, jak je používat nejen k hraní her.



Programujeme ve webovém emulátoru QBJS.org

Basic byl přítomen také na československých počítačích Didaktik a tehdejší teenageři i malí špunti včetně autora tohoto článku se díky němu naučili mnohé raných povelů pro ovládání domácí mašiny. Třeba povel CIRCLE pro nakreslení kruhu.

Dialekty Basicu se nakonec dostaly i na platformu IBM PC, kde se používají dodnes třeba jako Visual Basic, skriptování VBA apod.

K oblíbeným patřil třeba QBasic, který si můžete vyzkoušet ve webovém emulátoru QBJS.

Program v QBasic z našeho videa: