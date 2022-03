Profil vesmírného stopaře. Jméno Douglas Adams by měli znát všichni fanoušci sci-fi

Spisovatele Douglase Adamse proslavilo zejména sci-fi Stopařův průvodce po Galaxii. Velký fanda technologií, který spolupracoval i s legendárními Monty Pythony, by letos v březnu oslavil sedmdesátiny.

Douglas Adams se narodil 11. března 1952 v britském Cambridge, vyrůstal v londýnském East Endu a od roku 1957, kdy se jeho rodiče rozvedli, žil s matkou a sestrou Susan v Essexu, kde matčini rodiče provozovali útulek pro opuštěná zvířata. Umělecké vlohy zdědil nejspíš po pradědečkovi, kterým byl německý spisovatel a jeden z průkopníků absurdního dramatu Frank Wedekind.

Uklízeč kurníků

S psaním Adams začal už na základní škole, když přispíval například svými humoristickými statěmi do školního časopisu Broadsheet. V roce 1971 byl přijat na cambridgeskou St. John’s College, a to především díky skvěle napsané eseji na téma náboženské poezie, ve které narážel třeba na dílo kapely Beatles.

Neúspěšně se pokusil dostat do dramatického klubu Footlights, spojeného s celou řadou známých představitelů britské komedie. Spolu s Willem Adamsem a Martinem Smithem tak založili tvůrčí skupinu Adams-Smith-Adams, která se zaměřovala hlavně na psaní a divadelní ztvárnění satirických her. V roce 1973 se už nicméně do slavného klubu dostal, také díky podpoře anglického herce Simona Jonese, který později v úspěšné rozhlasové i televizní hře ztvárnil Arthura Denta, hlavního hrdinu Adamsova Stopařova průvodce po Galaxii. Díky účinkování ve Footlights Adamse v polovině sedmdesátých let objevil také jeden člen Monty Pythonů Graham Chapman. Adams se pak podílel na několika scénkách této slavné britské komediální skupiny.