Profi notebooky budou výkonnější. AMD pro ně má výkonnější Ryzeny 6000 Pro

Již dříve představené nové modely mobilních procesorů Ryzen 6000 Pro se konečně dostanou na trh v prvních noteboocích, přičemž na výběr je poměrně hodně modelů.

Řada AMD Ryzen 6000 Pro je postavená na 6nm čipech s architekturou Zen 3+. Součástí procesorů je tak i nová generace integrovaných grafických čipů „Rembrandt“ s architekturou RDNA 2, což je velký skok oproti předchozí generaci Vega u řady Ryzen 5000 Pro. AMD slibuje zvýšení grafického výkon od 50 % až 110 % dle TDP čipu. Procesorový výkon mezigeneračně stoupl o 10 % až 30 % dle TDP modelu. Spotřeba při přehrávání videa by přitom měla být skvělá – dle AMD až 29 hodin i u nejvýkonnějšího modelu.

Nabídka modelů je rozdělená zatím do dvou tříd – série „U“ obsahuje dvě úspornější varianty s TDP 28 W (variabilně 15 W až 30 W dle konfigurace) s šesti nebo osmi jádry. Výkonnější série „H“ už obsahuje celkem šest modelů a to s TDP 35 W až 45 W v konfiguraci se šesti nebo osmi jádry. Základní frekvence u nejvyšší modelu Ryzen 9 Pro 6950H je 3,3 GHz a turbo až do 4,9 GHz.

Pro levnější podnikové a profesionální notebooky si AMD připravilo i několik nových modelů ještě starší řady Ryzen 5000 Pro s 7nm čipy Zen 3 a grafikou Vega, které mají 4, 6 nebo 8 jader při stejném TDP 15 W.

První notebooky postavené na těchto čipech v následujících týdnech uvede Lenovo (Thinkpady, série V), HP (Elitebooky, ProBooky) a další výrobci.