Profesionál, který se nebojí pantové akrobacie. Test konvertibilního notebooku Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 4

Pokud hledáte notebook přímo určený na náročné pracovní nasazení, není od věci se rovnou podívat po konvertibilním modelu, který vám přinese výrazně více možností využití.

Plusy Kvalitní celokovová konstrukce

Vysoký výkon, 32 GB RAM

Vynikající IPS panel

Špičková kamera

Integrované pero Minusy Při delší plné zátěži se zpomaluje

Vysoká cena 8 /10 Hodnocení

Nový konvertibilní ThinkPad X13 Yoga cílí na náročné profesionály, kteří chtějí malý, snadno přenosný notebook pro bezproblémovou a efektivní práci na cestách. Lenovo při jeho konstrukci vsadilo tradičně na celokovové provedení z hořčíkové slitiny, díky které je notebook pevný jako skála, nikde se neprohýbá ani nevrže, a přitom si zachovává tenký profil a nízkou hmotnost. K tomu má praktické matné povrchy a nenajdete na něm žádné ostré hrany.

Víko otevřete i jednou rukou, a to snadným uchopením za madlo, ve kterém se ukrývá webkamera se dvěma mikrofony. Panty jsou tuhé tak akorát, aby současně nedocházelo k samovolnému otvírání víka. To je navíc mimořádně tuhé, displej je v něm překryt tvrzeným sklem. Celkově je konstrukce tohoto stroje zdařilá, je zřejmé, že je předurčen k neustálému přenášení. A abyste s sebou nemuseli brát pero, má ho notebook zasunovací do těla, kde se současně i dobíjí, takže jej budete mít vždy po ruce.



Na matných površích hůře ulpívají otisky prstů a šmouhy, případně se snadno čistí

Radost psát

Tradičně skvělá klávesnice s typickým rozložením pro ThinkPady má sice menší, ale z okolí vyčnívající šipky, ostatní klávesy jsou však standardně velké. Navíc s ergonomickým prohnutím a naprosto jistým stiskem, takže se vám bude na klávesnici psát úplně samo.



V režimu tablet vcelku drží víko u základny, i když s ní přesně nelícuje

Stejně tak budete jistě spokojeni i s velmi kvalitním moderním touchpadem typu clickpad, jehož tlačítko pohodlně stisknete kdekoli na ploše. Pro staromilce zůstává stále zachován i trackpoint, který může být společně s jeho třemi tlačítky užitečný ve stísněných prostorách. Samozřejmostí je rovněž přítomnost kvalitního podsvitu, který snadno aktivujete kombinací Fn + mezerník.