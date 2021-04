Prodáváte sběratelské karty Pokémon a Magic: The Gathering? eBay je zvládne skenovat a sám vyplnit nabídku

Do mobilní aplikace eBay míří nová funkce, kterou ocení zejména lidé obchodující se sběratelskými kartami. Bude umět pomocí technologie rozpoznávání obrazu automaticky identifikovat, jakou kartu se snažíte prodat, software sám vyplní všechny prodejní informace. Podle eBay se tím čas strávený tvořením nabídky zkrátí o polovinu.

Funkce by do aplikace měla přijít na konci dubna a v první fázi bude podporovat skenování karet Magic: The Gathering, populární sběratelské hry, která se i po 28 letech od svého uvedení stále těší velké oblibě. V květnu se pak přidá podpora karet Pokémon a Yu-Gi-Oh! a v průběhu roku eBay plánuje i zařazení sportovních karet.

Proces skenování sběratelských karet na mobilní aplikaci eBay

Myšlenka je ta, že prodej karet je zdlouhavý, hlavně když jich máte hodně. Každou si musíte vyfotit, vyplnit, z jaké edice pochází a další podrobnosti, kterých není málo. Nově ale bude stačit, když kartu pomocí aplikace naskenujete a ona sama část detailů doplní, zejména informace o tom, o jakou kartu se jedná. Prodejce pak už jen dodá reálné fotografie, cenu a stav karty.

eBay popisuje, že během uplynulého roku se prodeje sběratelských karet na jeho platformě meziročně zvedly o 4 miliony provedených transakcí, tudíž jde o něco, co lidi táhne. Každou minutu vznikne průměrně 119 nabídek, celkem jich loni bylo vytvořeno přes 42 milionů.

„Naše nová funkce zápisu nejen že vytvoří rychlejší a pohodlnější prostředí pro naše prodejce, ale také poskytne robustnější inventář sběratelských karet pro nakupující – to vše při zajištění přesnějších informací v popisu karet,“ uvádí firma.

Novinku bude podporovat mobilní aplikace eBay jak na Androidu, tak na iOS. Drobnou změnou také projdou prodejní podmínky týkající se sběratelských karet, prodejci již nebudou muset nabízet možnost vrácení nákupů, aby se mohli zařadit do programu Top Rated.