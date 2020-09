Procesy pod kontrolou: najděte, co vám vytěžuje počítač, a zabijte zbytečnosti

Prakticky hned po startu Windows obsadí operační paměť desítky služeb a programů. Některé z nich jsou důležité a systém by se bez nich neobešel, nicméně často se do paměti načítá i hromada zbytečného balastu. Pokud pak taková aplikace začne zatěžovat procesor nebo číst či zapisovat na disk, může se to projevit citelným zpomalením.

PowerShell

Do třetice všeho dobrého se podíváme do příkazového řádku, konkrétně do jeho rozšířené verze označované jako PowerShell. Spustit ho můžete tak, že do vyhledávání nabídky Start zadáte powershell, následně klepnete pravým tlačítkem myši na položku Windows PowerShell a z kontextové nabídky zvolíte Spustit jako správce.



Příkaz Get-Process v PowerShellu

Seznam běžících procesů vyvoláte příkazem Get-Process. Kterýkoli proces můžete ukončit příkazem Stop-Process buď na základě jeho názvu, nebo jedinečného identifikátoru. V prvním případě použijte přepínač -Name následovaný jménem procesu (v případě, že obsahuje mezeru, je nutné zadávat ho v uvozovkách), ve druhém -ID, po kterém zadáte číslo procesu.

Pokud tedy budete chtít ukončit například Poznámkový blok, můžete zadat Stop-Process -Name notepad. Rychlejšího (a „násilnějšího“) ukončení dosáhnete pomocí parametru -Force, tedy například Stop-Process -Name notepad -Force.



Ukončení procesu notepad.exe