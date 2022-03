Procesory se budou skládat jako lego. Intel, AMD, Arm zakládají čipletový standard

Vedle normy PCIe pro univerzální připojení rozličného hardwaru uvnitř počítače, vzniká i nový standard UCIe, který bude mít podobnou úlohu pro skládání čipů uvnitř jednoho pouzdra. Universal Chiplet Interconnect Express je budoucnost procesorů, na které se společně dohodly přední IT firmy.

Konkrétně za tímto projektem stojí AMD, Arm, Qualcomm, Intel a Samsung, jež navrhují procesory a v případě posledních dvou společností také vyrábějí. Zapojené jsou též továrny TSMC a tchwajský podnik Advanced Semiconductor Engineering zabývající se pouzdřením čipů.

A nakonec jsou na palubě i Microsoft, Google a Meta, které mají zájem čipletové technologie využívat ve svých datacentrech a které mj. spolupracují na úpravách čipů. Amazon, Apple, Broadcom, MediaTek, Nvidia a další významné společnosti ale zatím chybí.

Specifikace UCIe 1.0 definují fyzickou vrstvu a komunikační protokol. Podle Anandtechu vycházejí z interkomunikačního rozhraní AIB od Intelu. Počítá se se dvěma typy zapojení lišících se počtem linek a roztečí pinů, takže bude existovat levnější a pomalejší zapojení fungující jen na úrovni substrátu a dražší i výkonnější vyžadující komplexnější pouzdření. Do budoucna se dokonce chystá také externí připojení komponent, zřejmě s využitím optických spojů.

O co už se UCIe nestará, je právě ono fyzické zapojení. Už dnes výrobci spojují čiplety různými způsoby pomocí můstků nebo vrstvení, tady firmám zůstane svoboda i nadále. Standard UCIe ale dovolí vyrábět různé koprocesory, modemy a další pomocné čipy, které budou moci AMD, Intel a další implementovat do budoucích procesorů, aniž by je musely samy vyvíjet či upravovat. Qualcomm tak třeba vyvine 6G modem, který AMD a Intel integrují přímo do procesoru, aniž by jej musely lepit na základní desku nebo zapojovat jako karta. UCIe slibuje až 20× vyšší propustnost I/O při 20× nižší spotřebě ve srovnání s externím připojením.

AMD už v současnosti nabízí čipletové procesory pro desktopy a servery a nový design využije také u grafických karet. Intel čiplety (sám je označuje jako dlaždice) chystá pro serverové procesory Sapphire Rapids a výpočetní grafiku Ponte Vecchio. Budoucí desktopový čip Meteor Lake pak pravděpodobně bude mít procesorový a grafický čiplet v jednom pouzdře. Nvidia pak čiplety podle všeho využije u chystané architektury Hopper určené pro výpočetní GPU.

Čiplety jsou způsob, jak tvořit velké a komplexní procesory i bez skokového růstu cen. Nové výrobní technologie jsou totiž čím dál dražší a jejich výtěžnost není ideální, takže vzniká spousta zmetků. A čím je čip větší, tím pravděpodobněji bude mít defektní části. Místo velkých monolitů se proto do jednoho pouzdra umístí několik menších čipů propojených rychlou sběrnicí. Každý z nich může být vyroben jinou technologií, takže pomocí obvody mohou využít starší a levnější litografii. Čiplety ale mají také nevýhody, oproti monolitům se při komunikaci různých částí prodlužují latence, což v některých úlohách může snižovat výkon.

