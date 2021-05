Procesory Intel Rocket Lake: Poslední pokus o odpor se 14 nm

Společnosti Intel teče do bot, dlouhý pobyt na výsluní u desktopových procesorů mu definitivně utnulo AMD s posledními 7nm Ryzeny 5000. Porazí je nové procesory Rocket Lake?

Intel konečně vydal nové procesory Core 11. generace i pro stolní počítače a není překvapením, že stále využívají 14nm výrobní proces, na kterém Intel staví své desktopové procesory už téměř šestým rokem (od 6. generace Core Skylake).

Svůj 14nm výrobní proces vyladil Intel k dokonalosti, ovšem AMD už má desktopové procesory druhým rokem na 7nm a s uvedením procesorů Ryzen 5000 v listopadu loňského roku už předčil procesory Intel i v posledních oblastech, kde měly ještě navrch – v jednovláknovém a herním výkonu. Změnit to mají desktopové procesory Rocket Lake, které budou poslední postavené na 14nm.

Zásadní změny

Procesory Rocket Lake využívají patici LGA 1200, která je připravená na sběrnici PCI Express 4.0, konečně po pěti letech novou architekturu, a to Cypress Cove portovanou z 10nm mobilních procesorů Ice Lake a Tiger Lake, dále integrované grafické jádro s architekturou Xe a spoustu jiných vylepšení. Intel zkrátka vzal to nejlepší, co má už ze svých vlajkových mobilních procesorů a převedl to do 14nm procesu, který je sice starý, ale skvěle odladěný a dosahující vysokých taktů atakujících frekvenci až 5,3 GHz.

Podle Intelu by měly procesory Rocket Lake dosahovat o 19 % vyššího IPC (výkonu na takt) než dosavadní Comet Lake s jádry Skylake. Nechybí ani podpora instrukcí AVX-512, VNNI a DL Boost, což je také velká výhoda.