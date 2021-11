Procesory Intel Core 12. generace v testech. Intel opět získal herní trůn

Na novou generaci desktopových procesorů Intel Core 12. generace – Alder Lake-S se čekalo s hodně velkým nadšením hlavně kvůli tomu, že se po opravdu hodně dlouhé době jedná o zásadní změnu architektury. Nyní už si nejsou všechna jádra rovna, ale jedná se o hybridní princip, který už známe z Armu pod názvem big.LITTLE.

Procesor tak obsahuje kombinaci výkonných a úsporných jader a podle úlohy je tak dokáže efektivněji využívat konkrétní druh s cílem snížit spotřebu. Intel se však stále spoléhá na vlastní továrny, které už jsou ale proti TSMC zastaralé. Jak se to podepsalo na nové generaci?

Zatím jen tři modely ve dvou variacích

V první vlně Intel začal nabízet tři desktopové modely, přičemž každý má dvě verze – bez integrované grafiky Intel UHD 770 nebo s ní. Výsledný rozdíl v ceně je ale minimální, takže i pro případné řešení problémů je vhodné mít integrovanou grafiku, typicky když něco řešíte se samostatnou grafikou.

Procesory Intel Core 12. generace (Alder Lake-S) Intel Core P-jádra E-jádra P-frekvence E-frekvence GPU Smart

cache TDP TDP Turbo Cena i9-12900K(F) 8 (16) 8 (8) 3,2–5,2 GHz 2,4–3,9 GHz UHD 770 (32 EU) 30 MB 125 W 241 W $589

($567) i7-12700K(F) 8 (16) 4 (4) 3,6–5 GHz 2,7–3,8 GHz UHD 770 (32 EU) 25 MB 125 W 190 W $409

($384) i5-12600K(F) 6 (12) 4 (4) 3,7–4,9 GHz 2,8–3,6 GHz UHD 770 (32 EU) 20 MB 125 W 150 W $289

($264)

Jak lze vidět v tabulce, jedná se o 16jádro, 12jádro a 10jádro, přičemž samotné rozdělení na výkonná (P) a úsporná (E) jádra je odlišné dle modelu. Intel rovněž změnil metodiku TDP a i když mají všechny modely TDP 125 W, s turbo frekvencemi se vše mění. Intel k výrobě těchto procesorů používá technologii Intel 7, což je ale přeznačená 10 nm Enhanced SuperFin, což naznačuje, že se spotřebou to nebude zas takový zázrak. V případě desktopů to však není tak zásadní, protože nejde o výdrž na baterii.

Výhodou nových procesorů je podpora jak stávajících operačních pamětí DDR4, tak i nové generace DDR5, která má vzhledem k vysokým frekvencím skvělou budoucnost pro další zvyšování propustnosti a rychlosti i při zapojení pouze v dvoukanálovém režimu. U základních modelů DDR5-48000 však nečekejte žádné zázraky, spíše naopak – poskytují horší výkon než vysoce taktované DDR4.

Důvod je ve velmi vysoké latenci, kterou je možné „nahradit“ až s mnohem vyššími frekvencemi. Současné modely tak z pohledu rychlosti čtení či zápisu dat poskytují maximálně jen o pár desítek procent navíc oproti DDR4, přičemž latence je například dvounásobná. Rozdíl v syntetickém měření je sice například 50 GB/s vs. 75 GB/s u DDR5, avšak v aplikacích se to projeví jen minimálně nebo naopak dopadnou DDR5 hůře, pokud je úloha citlivá na odezvu paměti.

Podporu pamětí si vybíráte už s nákupem nové základní desky, které mají rovněž nový socket LGA1700. Zatím jsou bohužel dostupné jen s hi-end čipsetem Intel Z690. Na dostupnost levnějších čipsetů si ještě nějakou dobu počkáme. Pro někoho může být trochu problém cena celkové platformy právě kvůli tomu, že hi-end základní desky jsou poměrně drahé.

Testy ze světa

Vybrané grafy jsem přidal do galerie a jak můžete vidět, Intelu se podařil důležitý milník – opět je králem v jednojádrových úlohách a bere si zase žezlo od AMD. Díky tomu si vede skvěle ve hrách, kde nyní vládlo AMD. Je však nutné podotknout, že rozdíly lze samozřejmě zaznamenat jen v nízkém rozlišní typu Full HD. Jakmile hrajete ve 4K, nehraje procesor takřka žádnou roli na výsledném fps a vše se odvíjí od výkonu grafické karty. Otázkou by mohlo být, kdo si koupí hi-end procesor pro hraní ve Full HD, ale má to své opodstatnění – například pokud vyžadujete vysoká fps a kvůli tomu oželíte rozlišení. Typicky profesionální hráči multiplayrových stříleček a podobně.



Porovnání výkonu procesorů (Zdroj: Guru3D)

V jednojádrovém zatížení, kdy se používají hlavně výkonná jádra (P – Golden Cove), je tak Intel oproti AMD asi o 10 % výkonnější. Jak je na tom ale zapojení všech jader? Tam už je zase na koni AMD, respektive výkon je podobný nebo AMD vede – pokud srovnáváme nejvyšší model Intel Core i9-12900K vs. Ryzen 9 5950X.



Testy výkonu integrované grafiky Intel UHD 770 (Zdroj: HotHardware)

Jak ale za takové dotažení na AMD vlastně Intel „platí“?? Za cenu opravdu velmi vysoké spotřeby. V případě klidu je spotřeba celého systému poměrně stejná na obou platformách – 50 až 60 W. Stejně to platí při jednojádrovém využití – stejných 90 W až 100 W.

Při zapojení všech jader je ovšem spotřeba Core i9-12900K oproti Ryzen 9 5950X téměř dvojnásobná. Zatímco systém s 16jádrem od AMD si řekne o 180 W, stejně výkonný či mírně slabší Core i9-12900K potřebuje 300 W. Rozdíl ve spotřebě při zapojení všech jader je tak obrovský a počítejte s tím, že budete potřebovat slušný zdroj, obzvlášť pokud máte i výkonnou grafiku.



Testy spotřeby (Zdroj: TechPowerUp)

S tím souvisí i nutnosti chlazení a možnosti přetaktování, které se moc nevyplatí kvůli tomu, jak výrazně stoupne teplota (nutnost vodního chlazení) a samozřejmě spotřeba ještě dále vystřelí o desítky wattů.

Kvůli vysokým teplotám je vhodnější používat vodní chlazení, i pokud neprovádíte přetaktování. Intel Core i9-12900K totiž se vzduchovým chladičem Noctua NH-U14S dosahuje teplot v oblasti 92 °C, což se jistě podepíše i na výkonu při delším zatížení všech jader. Podobných teplot budete dosahovat v kombinaci vodního chlazení a přetaktování, ke kterému je nutné zvýšit napětí.

Agresivní ceny

Zdá se, že Intel si je vědom pozitiv i negativ nových procesorů a nastavil tak ceny relativně agresivně proti AMD. V případě procesoru Intel Core i9-12900K jde o 18 tisíc korun, bez integrované grafiky (Intel Core i9-12900KF) ušetříte ještě tisícovku na 17 tisíc korun.

Intel Core i7-12700K(F) vyjde na 12 500 korun, respektive 12 tisíc korun. Nejnižší Core i5-12600K(F) stojí na našem trhu 9 tisíc korun, respektive 8 500 korun bez grafiky.

Pokud srovnáme nejvyšší model s Ryzen 9 5950X, ten stojí 20 tisíc korun a nemá integrovanou grafiku. Intel je tak sice o dost levnější, avšak nejlevnější základní deska s čipsetem Intel Z690 stojí u nás 5 400 korun, zatímco na platformu AMD už seženete od tisícovky.

Intel ale ukázal, že z pohledu architektury a výkonu dokázal v některých aspektech dohnat a dokonce předehnat AMD, avšak trpí na vysokou spotřebu, která se velmi silně odvíjí od výrobního procesu. Ten je z pohledu efektivity výrazně za tím, co zvládá TSMC. Otázka je, jestli TSMC, u které si čipy nechává vyrábět AMD, někdy dožene.

AMD jako reakci na novou generaci procesorů od Intelu chystá vylepšené Ryzeny (Zen 3+) s 3D cache, takže uvidíme, jak herní žezlo Intelu dlouho vydrží. Každopádně z toho těží hlavně zákazníci – když dva pořádně bojují, ceny jdou rychleji dolů a výkon naopak stoupá.