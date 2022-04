Procesory Core 12. generace se v patici prohýbají. Podle Intelu to není žádný problém

Máme tu novou aféru s ohýbáním, která se tentokrát netýká mobilních telefonů, ale procesorů. Konkrétně jde o problémy s desktopovými procesory Intel Core 12. generace (Alder Lake), které velmi podrobně analyzoval web Jisakuhibi.

Kvůli novému tvaru procesoru a rozvaděče tepla, který je spíše obdélníkový než čtvercový jako u předchozí generace, dochází totiž k prohýbání právě rozvaděče tepla. Právě ten je přitom kritickou součástí přenosu tepla a musí být perfektně rovný kvůli tomu, aby spodní strana připevněného chladiče dosedla celou plochou. Mikroskopické nerovnosti v samotném povrchu materiálu rozvaděče pak zahlazuje teplovodivá pasta.

Jak lze vidět na ukázkovém videu s tímto problém, když se procesor bez zajištění pouze posadí do socketu a položí se na něj chladič, žádný problém není – mezera mezi rozvaděčem tepla na procesoru a chladičem neexistuje a oba komponenty správně doléhají v rámci celé plochy. Jakmile ale dojde k upevnění procesoru pomocí zajišťovací konstrukce, dojde k nepřiměřenému tlaku a procesor s rozvaděčem tepla se prohne dolů. Po nasazení chladiče lze pak vidět poměrně velké mezery mezi procesorem a chladičem, které mají správně perfektně doléhat. Tím se sníží efektivita chladiče a chlazení jako takového a rozdíly mohou být kolem 5 stupňů Celsia.

Podle vyjádření Intelu pro web Tom's Hardware ale nejde o problém, kterým by se aktuálně zabývali a zatím nemají ani v plánu měnit design socketu LGA 1700. Intel zatím nezjistil žádné problémy, které by vedly k tomu, že by procesory nezvládaly pracovat v rámci stanovených specifikací. A zde je jádro problému, respektive takový háček, kterým je Intel pojištěný.

V rámci specifikací totiž máte zaručené pouze základní frekvence a že se s kompatibilními chladiči teplota nedostane přes 100 stupňů Celsia, takže nedojde ke snížení frekvencí pod tyto hranice. Ale co turbo frekvence? Právě ty jsou dnes alfou a omegou výkonu, protože většina běžných aplikací a her využívá menší počet jader. Tyto turbo frekvence jsou totiž přímo ovlivněné teplotou a s vyšší teplotou klesá výše turbo frekvence jednotlivých jader.

To, že vám nový parádní procesor od Intelu nedá prezentovanou vysokou turbo frekvenci tak najednou není problém pouze samotného chladiče, ale i špatného designu od výrobce. Výrobce ale turbo frekvence negarantuje, takže je z obliga. Intel navíc varuje, že pokud byste si chtěli socket nějak fyzicky opravit tak, aby k problému nedocházelo, můžete ztratit záruku jak na základní desku, tak případně i na procesor, pokud dojde k jeho poškození.