Procesory AMD Ryzen 8000 s architekturou Zen 5 už budou nejspíše vyráběné 3nm technologií

Zatímco stále ještě není jasné, kdy AMD představí desktopové procesory Ryzen 6000 s architekturou Zen 4, uniklé plány ze stejného segmentu už ukazují na to, co lze čekat od generace procesorů s architekturou Zen 5.

Architekturu Zen 5 dostanou až desktopové modely řady Ryzen 8000 (Granite Ridge), takže by mělo AMD používat Zen 4 a případnou Zen 4+ po dva roky pro 5nm čipy Ryzen 6000 a 7000. Dle uniklých informací budou čipy s architekturou Zen 5 už vyráběné u TSMC 3nm technologií.

TSMC už továrnu na 3nm čipy postupně rozjíždí a příští rok v ní bude už hromadně vyrábět čipy. Lze očekávat, že nejdříve se dočká Apple a na AMD tak vyjde řada až právě v roce 2023. Procesory Ryzen 8000 by měly mít stejný socket AM5 jako chystané Ryzeny 6000 a 7000, ale otázkou je, jaká bude zpětná kompatibilita v rámci čipsetů a základních desek. Po stránce chladičů by ale tedy mohl být klid.

AMD by v roce 2023 mělo uvést i APU verze Ryzen 8000 (Strix Point), které už by měly mít hybridní design výkonných a úsporných jader, podobně jako to má dávno Arm a v letošním roce to uvede Intel v rámci čipů Alder Lake (Core 12. generace).

AMD prezentace - CES 2021