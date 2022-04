Procesory AMD Ryzen 7000 s architekturou Zen 4 už jsou v testovací fázi, dorazí na podzim

AMD během druhé poloviny tohoto roku představí nové desktopové procesory Ryzen 7000, které už budou využívat novou architekturu Zen 4 a také pokročilejší 5nm výrobu u TSMC.

Zatímco dříve unikaly informace o prvotních vzorcích, nyní se v databázi vědecké výpočetní platformy MilkyWay@home (zaměřeno na astrofyziku) objevil nový typ vzorku, který už naznačuje, že AMD je s těmito procesory ve fázi prvních inženýrských vzorků a jedná se tak o předprodukční fázi.

Program tento procesor rozpoznal jako „AuthenticAMD AMD Eng Sample: 100-000000514-03_N [Family 25 Model 97 Stepping 1]“ a šlo o 16jádrový procesor. Mohlo tak potenciálně jít třeba o Ryzen 9 7950X, tedy pokud AMD zachová produktové řady a označení ze současnosti. Bohužel bližší informace detekce neodhalila, pouze velikost neznámého typu cache o kapacitě 1 MB.

Pokud by šlo o L1 cache, bylo by to stejné jako u Ryzen 9 5950X (16× 64 kB), pokud jde o L2 cache, mohlo by to značit kapacitu pouze v rámci jednoho jádra, která tak mezigeneračně narostla dvojnásobně z 512 kB na 1 MB na jádro (celkem 16 MB).

Bližší podrobnosti ale jistě vyjdou na povrch s dalšími úniky. Hlavními technologickými novinkami procesorů Ryzen 7000 bude nástup operačních pamětí DDR5, PCI Express 5.0 a nový socket AM5. AMD rovněž slibuje, že se frekvence při vytížení všech jader dostane na 5 GHz.