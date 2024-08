Proč ve Francii zatkli šéfa Telegramu. Durov z Ruska utekl, teď se za něj Kreml bije

Překvapivá zpráva přišla o víkendu z Francie. Tamní policie zatkla šéfa komunikační platformy Telegram Pavla Durova. Jeho zadržení souvisí s vyšetřováním aplikace, která podle francouzských úřadů nedostatečně moderuje obsah. Této kritice ovšem čelí více sítí, takže proč to „schytal” zrovna Telegram? Stal se důležitým geopolitickým a kriminálním nástrojem.

Durov skončil v poutech poté, co o víkendu svým soukromým tryskáčem přistál na letišti Le Bourget ve Francii. Zprávy nejdříve byly lehce chaotické a francouzské úřady se k nim oficiálně nevyjadřovaly, nicméně posléze potvrdily, že 39letý miliardář původem z Ruska byl skutečně zadržen. Umožnil to zatykač, který policie na Durova vydala v souvislosti vyšetřováním sítě.

Nebývá přitom v technologickém světě příliš časté, že by si pro majitele sítí za možné prohřešky na jejich platformách rovnou přišla policie. Pod palbou je kde kdo, například před americkým Kongresem musel v minulosti několikrát vypovídat šéf Mety Mark Zuckerberg či šéfka X Linda Yaccarinová. Politici po nich chtěli vědět, jak jejich sítě chrání uživatele a jak přistupují k moderování obsahu.

Kvůli těmto aspektům je vyšetřován i Telegram. Přesto v jeho případě došlo na policejní zásah a vydání zatykače. Vše souvisí s tím, jak Telegram funguje, kdo ho používá a k tomu se přidává příběh muže ve středu - Pavla Durova.

Ruský Zuckerberg

Durov založil Telegram v roce 2013 v Rusku. Tehdy situace v zemi houstla a o rok později vyústila v anexi Krymu, což množí lidé považují za start války na Ukrajině. Politický kontext je u Telegramu důležitý, protože v Rusko se v té době začalo stávat více autoritářským a více začalo potírat existující zbytky opozice.

Všechny technologické platformy, skrze které by se opozice mohla organizovat, nebo by se přes ně lidé mohli dozvídat necenzurované informace, čelily tlaku ruských úřadů. Telegram byl ale ještě v plenkách, Kreml šel hlavně po jiné síti, kterou Durov založil – Vkontakte.

Dlouho podnikatel bojoval s tím, že úřadům v cenzorních zásazích nechtěl vycházet vstříc. Na Západě se mu sice přezdívalo „ruský Zuckerberg”, v Rusku jej ale vyšetřovala tajná služba FSB. Přes Vkontakte lidé organizovali protivládní protesty, a tak ho policie obvinila z trestného činu… nakonec toho Durov měl dost, z Vkontakte odešel a opustil také Rusko.

Odchod z Vkontakt si sice po třech měsících rozmyslel, ale to už bylo pozdě, do firmy se nedokázal vrátit. Dodnes o tom Durov mluví o jako nepřátelské převzetí společnosti skrze osoby napojené na prezidenta Vladimira Putina.

Rychlý vzestup

Durov se poté odstěhoval do Dubaje a zůstal mu Telegram, který začal rozvíjet. Do Spojených Arabských Emirátů také přesunul sídlo společnosti. Od počátku razil myšlenku, že Telegram musí být absolutně nezávislý, s čímž souviselo koncové šifrování, kterými byly a dodnes jsou chráněny zprávy posílané přes aplikaci. K tomu, co pošlete přes Telegram, se úřady nemají jak dostat.

Tím postupně pro Durova, jenž v průběhu času získal i francouzské občanství, začaly vznikat nové problémy. Telegram byl zejména ve státech bývalého Sovětského svazu stále dál populárnější, opět si ho všimly ruské úřady a opět po Durovovi chtěly, ať jim předá data o uživatelích. Odmítl, a tak Rusko Telegram v roce 2018 zakázalo.

Nejen na východě ale Telegram získával na popularitě. V posledních letech ho stále častěji používají i lidé v jiných regionech. Kvůli svému šifrování je oblíbený například v autoritářských státech, kde často bývají jiné sítě blokované. Aplikace si také všimli zločinci, čímž se dostáváme k francouzskému vyšetřování.

Data jsou svatá

Telegram ve Francii čelí kritice, že aplikace je zneužívaná k organizování zločinů, pašování drog, propagaci terorismu, kyberšikaně, zneužívání dětí, jednoduše to nejhorší z nejhoršího. Pro zločince je to ideální platforma, zprávy jsou nedobytné. To policii dráždí a po Durovovi chtěla spolupráci při vyšetřování těchto zločinů.

Jenže Durov dlouhodobě odmítá spolupracovat. Ruské úřady, francouzské úřady… je to jedno. Nikomu nechce předat data o uživatelích, protože to je proti jeho filozofii. A tak celá situace vyústila až k vydání zatykače a policejnímu zásahu na pařížském letišti. Durov je občanem Francie, policii nic nebránilo. Soudce nyní musí rozhodnout, co s podnikatelem dál, jestli ho propustit nebo obvinit z trestného činu.

Pomáhá i škodí

I ruská linka v celé záležitosti může hrát roli. Putinova země sice proti Telegramu brojila, ale v roce 2020 blokaci zrušila a od té doby se síť stala kanálem pro šíření ruské propagandy do zahraničí. Také je to ale místo, kde Rusové mohou získávat necenzurované informace.

Tyto dva aspekty jsou důvodem, proč je Telegram tolik kontroverzní. Na jednu stranu skutečně pomáhá, na druhou stranu bývá využíván ke špatnostem (i Islámský stát přes něj koordinoval útoky). Úroveň moderace, jak velká je případě Telegramu vhodná, je jádrem celého sporu.

„Je absurdní tvrdit, že platforma nebo její vlastník jsou zodpovědní za zneužívání této platformy,” uvedl v oficiálním vyjádření k zatčení Durova Telegram. „Téměř miliarda uživatelů na celém světě používá Telegram jako prostředek komunikace a zdroj důležitých informací,” napsal také s tím, že Telegram ctí evropské zákony, včetně Aktu o digitálních službách, ze kterého potřeba moderace vyplývá.

Ruská ambasáda v Paříži na zprávu reagovala tak, že požaduje vysvětlení, proč byl Durov zadržen. Podle televize BBC se ozvala i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová a ruští politici, podle kterých Západ aplikuje dvojí metr. Na jednu stranu podle nich neustále podporuje svobodu slova, ale na druhou stranu zatkne člověka, který vytvořil nástroj, který ji umožňuje.

Zajímavé na tom je, že Rusko se teď postavilo za osobu, kterou samo svým přístupem vyhnalo. Podporu Durovovi vyjádřil i majitel sítě X Elon Musk.

Zdroj: BBC, The Guardian, Telegram