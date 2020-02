Proč teď nedává smysl kupovat notebook a kdy přijde ten správný čas

Zlaté pravidlo IT nákupů je: nemá smysl čekat na něco lepšího. Když to potřebujete, kupte to teď. Vždy budou rychlejší procesory, grafiky, disky, paměti a podobně. Současně ale nastávají chvíle, kdy je na spadnutí zásadní změna, která výrazně změní status quo. A právě takové období teď nastalo ve světě notebooků.

Všechny kategorie notebooků projdou během několik týdnů až měsíců zásadní proměnou a ty současné budou muset jít dolů s cenou (a mnoho už zajímavě zlevnilo). Dnes dává smysl kupovat notebook jen v případě, že vůbec nepotřebujete řešit výkon a stačí vám něco na procházení webu a psaní ve Wordu. Pro cokoli náročnějšího byste měli být zdrženlivější.

Nové grafické karty i nové procesory, které míří na trh, promění stav v kategoriích od těch tenkých kancelářských až po výkonné herní. Často se přitom nestává, aby se měnily všechny kategorie současně. Navíc se nyní kvůli opatřením proti koronaviru prodlužuje období se starými produkty. Mnoho novinek se už ohlásilo a mělo přijít na trh, opožděné dodávky ale znamenají, že na trhu jsou zatím jen výběhové modely ve výprodeji.

Levné stroje kolem 15 tisíc

Tady platí výše uvedené. Vybíráte tu spíše podle ceny než skutečného výkonu, a tak klidně pro klid duše sáhnete po dva roky starém procesoru, jen protože má v názvu „Core i“. Kupte si to, co se vám líbí a vejde se vám do rozpočtu. Zásadní průšvihy vás nečekají, ale ani nečekejte ukrytý klenot.

Žádné chystané novinky na tom nic zásadně nezmění, jen do této kategorie časem probublají nyní výkonnější a dražší komponenty. Prostě jak je tomu už spoustu let.

Tenké kancelářské stroje

Loni AMD zabodovalo ve stolních počítačích, nyní to chce zopakovat i v noteboocích. V tenkých noteboocích ale AMD nemusí s rychlejšími procesory nutně uspět.

AMD se u nových procesorů Ryzen čtvrté generace chlubí vyšším výkonem na spotřebovaný Watt energie než v případě Intelu. To ale může také znamenat vyšší celkovou spotřebu notebooku. Intel proti AMD dokáže nabídnout nativní podporu rozhraní Thunderbolt 3 pro připojení náročných periférií, AMD zase slibuje výkonnější procesory a integrovanou grafiku.

V případě tenkých notebooků bude tedy zuřit největší konkurence. Nepůjde tu jen o čistý výkon a cenu, ale o správný mix vlastností pro konkrétní využití. Notebooky s procesory Ryzen série 4000U by měly přijít během několika měsíců. V květnu by už mělo být z čeho vybírat.

Tenké notebooky s použitelnou grafikou

Výrobci často prohlásí jakýkoli notebook s dedikovanou grafikou za herní notebook, ale dobře víme, že ne každá grafika si to zaslouží. Nvidia dlouho vydržela s grafikou MX250 (přejmenovaná předchozí MX150), ale i pro ni roste konkurence. Grafika na nových procesorech AMD už nutí ke zrychlování i na vavřínech podřimující Nvidii.

Během několik týdnů (zhruba v březnu) tak na trh přijdou notebooky s novými grafikami Nvidie MX330 a MX350. S grafikou MX330 ještě Nvidia zkouší starý trik a jde o přejmenovanou současnou MX250. Nová MX350 už ale využívá upravené jádro z výkonnějších grafik GTX1050. Má snížený výkon kvůli nižší spotřebě, aby přežila i v tenkých noteboocích s dlouhou výdrží, ale i tak by herní výkon měl téměř dosahovat výkonu GTX1050.

Pokud hledáte notebook, který má zastoupit několik různých rolí od dlouhé výdrže přes den po večerní hraní, za několik týdnů se začnou objevovat první recenze, které pomohou přesněji zasadit výkon nových grafik do kontextu.

Dostupnější herní notebooky

Mezi herními noteboooky od 20 do 35 tisíc se nečeká nějaká rychlá zásadní proměna, spíše v této oblasti můžeme čekat příchod dříve dražších notebooků, které zlevní kvůli novinkám v dražší kategorii. Příkladem jsou notebooky s grafikou RTX2060, které můžete často sehnat mírně nad 30 tisíc. Jde ale o výprodejové kusy, které mizí z trhu.

Hlavní nápor novinek v této kategorii očekáváme na trhu spíše v druhé polovině roku, typicky pro období „zpátky do školy“ a předvánoční akce.

Pokud hledáte herní notebook okolo 25 tisíc, situace v blízké době nebude zásadně jiná. Bude tu stále agresivní mix výkonných grafik v mizerných plastových tělech, nebo mírně pomalejších grafik doplněných vyváženějším mixem komponent. Pokud tady hledáte maximální herní výkon, počítejte s ústupky v hlučnosti, pevnosti těla a zbývajících komponentách.

Nové výkonnější procesory AMD Ryzen série 4000H sem zamíří také, ale z počátku je v těch nejlevnějších sestavách ještě nenajdete.

Výkonné herní notebooky

Když už hodláte vydat větší sumu v řádu několika desítek tisíc za herní notebook, opravdu bychom radili obezřetnost. Na trh se totiž chystají novinky hned z několika směrů. Intel chce uvést procesory Core desáté generace pro výkonnější stroje, přičemž AMD už na CESu tyto procesory ukázalo. Na trhu je ale ještě nenajdete. Současně AMD chystá i výkonnější grafické karty pro notebooky, na které Nvidia nejspíš zareaguje vylepšenými mobilními grafikami s přídomkem Super.

Současná řadu let neměnná kombinace procesoru Core i7 řady H a grafické karty Nvidia série GTX či RTX se tak výrazně promění. Na trhu budou konfigurace s procesory AMD a grafikou Nvidie případně Intel procesory a grafikou AMD.

Hlavní smršť novinek lze čekat na přelomu května a června v souvislosti s Computexem, první jednotlivé modely ale na trh zamíří snad ještě dřív. Protože AMD zatím představilo jen Ryzeny 5 a 7, dá se čekat, že si v rukávu schovává i trumf v podobě Ryzen 9 pro notebooky. To pro případ, že by AMD potřebovalo dorazit Intel po jeho představení procesorů Core 10. generace.

Pokud opravdu zrovna teď potřebujete maximální herní výkon zvažte, zda nenajdete uplatnění raději pro herní desktop, kde si ceny už sedly a kombinace procesoru AMD Ryzen 5 za pět tisíc a grafiky AMD či Nvidie kolem deseti tisíc bude na hry pohodlně stačit. Na cesty si pak k tomu může pořídit levný kancelářský notebook. Desktop bude výkonnější než herní notebook, kancelářský notebook pak zase bude lehčí a s delší výdrží. Desktop a malý notebook přitom často vyjde dohromady levněji než lepší herní notebook.

Od nových procesorů a grafik ale čekáme, že nové herní notebooky budou lehčí, výkonnější a vydrží déle, než ty současné. Skok by to měl být tentokrát výraznější. Proto je zejména při výběru výkonného notebooku zdrženlivost na místě, počkat se podle všeho vyplatí.