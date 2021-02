Proč se nevyžádané poště říká spam? Prsty v tom má Monty Python

Letos to bude 50 let od chvíle, kdy Ray Tomlinson přes ARPANET poslal první e-mail. Spam, který je s elektronickou poštou pevně spjat, je ale ještě o rok starší. Nebo možná o desítky let.

Samotné slovo pochází z roku 1937, kdy stejnojmenný produkt uvedla americká potravinářská společnost Hormel Foods. Šlo o konzervu s vepřovým masem, šunkou, vodou, solí, cukrem a kořením. Zkrátka patentovaná varianta lančmítu či vepřovky, které známe i u nás. Spam si získal oblibu hlavně během válek, protože konzervy dlouho vydržely a snadno se distribuovaly mezi vojáky. Populární jsou ale dodnes i „mezi civily“.

Přesný původ názvu spam údajně znala jen hrstka manažerů Hormel Foods, ale traduje se, že jde o zkratku pro spiced ham, tedy kořeněná šunka. Jak ale konzerva souvisí s e-maily? Na to je třeba znát ještě jeden příběh.

V úterý 15. prosince 1970 stanice BBC odvysílala 25. epizodu Monty Pythonova létajícího cirkusu a její poslední skeč se odehrával s hospůdce, kde byl spam součástí většiny jídel. Spam s vejci; spam s vejci a se slaninou; spam s vejci, spamem, spamem, slaninou a spamem… A když hosté chtěli něco bez spamu, hospodská doporučila spam s vejci, klobásou a spamem, kde prý toho spamu nebylo zase tolik.

První nevyžádaný e-mail poslal 1. května 1978 americký výrobce počítačů DEC, když ostatní uživatele ARPANETu informoval o novém mainframeu DECSYSTEM-20. Tehdy se ale spam v tomto kontextu nepoužíval. To se musíme posunout o pětadvacet let do budoucnosti.

Spam jako nechtěné sdělení

Poslední březnový den roku 1993 jednu diskuzní skupinu na Usenetu zahltilo 200 zpráv (znění najdete zde) od Richarda Depewa. Šlo o chybu způsobenou jeho softwarem ARMM určeným pro moderování diskuzí. Pár hodin nato pak tyto nevyžádané zprávy označil jako spam Joel Furr. Když se Depew omlouval, termín spam použil také. Jde o nejstarší zdokumentované případy, kdy někdo využil popkulturní citaci z Monty Pythonova skeče právě v tomto kontextu.

Od roku 1994 už ale skutečný spam nabíral na síle a začal se masivně využívat k falešným obchodním nabídkám a dezinformacím nejen na Usenetu, ale také prostřednictvím jiných diskuzních míst a e-mailů. Slovo spam pak rostlo spolu s nimi.



Spam ve smyslu nevyžádané pošty je už dnes všeobecně přijímaným termínem

Společnosti Hormel Foods se mimochodem využívání její obchodní značky s takto negativní konotací velmi nelíbilo. V minulosti se dokonce soudila se firmou Spam Arrest, která vyvíjí antispamové e-mailové filtry. Spam Arrest ale nakonec spor vyhrála a mohla název Spam nadále využívat. Konzervy a e-maily jsou natolik vzdálenými produkty, že si je nikdo nemůže splést.

PS: Guido van Rossum před 30 lety, 20. února 1991, dokončil první verzi programovacího jazyka Python. Název není odkazem na krajtu (anglicky python), ale právě na britskou skečovou skupinu.

via Brad Templeton