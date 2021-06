Proč proboha někdo používá Průzkumník? Jak může někdo používat Total Commander? Ještě jedna anketa…

Dopolední debata na redakčním chatu začala příspěvkem „Tohle je děsivý! Občas úplně zapomenu, kdo jsou naši čtenáři.“ Autora nebudeme jmenovat, mířil tím ale na průběžné výsledky aktuální ankety, jestli pro práci se soubory používáte výchozí správce operačních systémů, například Průzkumník, nebo dvoupanelové aplikace typu Total Commander.

A už to jelo… Mezi námi jsou totiž jak přesvědčení zastánci klasických správců se dvěma okny, tak i ti, kteří tyto relikvie dávno odložili k ledu. Při debatě nás ale napadlo, že používaný nástroj možná odpovídá způsobu práce a celkovému přístupu k počítačovému životu. Zkusme proto pro ověření hypotézy ještě jednu doplňkovou anketu.

Napřed si přečtěte definice dvou typů uživatelů a řekněte si, ke které máte blíž.

Skupina A

Dost často pracuji se soubory. Používám rozsáhlou strukturu složek, ať už horizontální nebo vertikální. V souborech a složkách potřebuji mít pořádek, abych v nich našel to, co potřebuji; i bez použití vyhledávání v operačním systému. Věci si raději organizuji sám a platí to třeba i pro filtrování e-mailů nebo fotografií, které ukládám do tematických složek.

Skupina B

Soubory moc neřeším. Ukládám je do několika adresářů, příliš je netřídím, protože když něco potřebuji najít, pomůže mi operační systém. Vlastně ani nevytvářím moc souborů, takže nemám potřebu je složitě organizovat. U fotek mi nejvíc vyhovují automatická fotoalba, která všechno třídí za mě.

Teď prosím vyberte příslušnou variantu v anketě:

Jsme zvědaví.