Proč nastaly zmatky kolem Windows 11 23H2. Microsoft chtěl, aby Copilot měli všichni co nejdřív

Když Microsoft před zhruba dvěma týdny na tiskové konferenci předváděl nové počítače Surface, oficiálně představil také významnou aktualizaci pro Windows 11. Přinést má především Copilot na počítače s Jedenáctkami. Nakonec to ale nebude verze 23H2. Při té příležitosti jsem na špatnou komunikaci výrobce upozornil. Teď už víme, proč všechny zmatky nastaly.

Microsoft předvedl řadu novinek, nejen Copilot. Byla to spousta funkcí, které firma v posledních měsících testovala. Dávalo by smysl, kdyby tenhle balík vyšel jako Windows 11 23H2. Tohle zjevně očekávala řada médií, která hned publikovala články, které aktualizaci popisovaly jako verzi 23H2. Pak se musely opravit.

Tiskové materiály, které jsme před akcí obdrželi a které byly zveřejněny v době prezentace Microsoftu, verzi 23H2 vůbec nezmiňovaly. Naopak hovořily o tom, že nové funkce dorazí ještě v září do Windows 11 22H2, tedy do zatím posledního stabilního vydání.

Pominu teď nedostatečné vysvětlení a informování o dalších aspektech. Microsoft jako obvykle smíchal novinky v systému, v aplikacích, přičemž nejméně jedna nejprve míří do programu Insider. Až dodatečně vysvětlil, že Copilot ve skutečnosti nebude hned dostupný všude, hlavně mine Evropu. To je přitom podstatná informace, kterou píšící redaktoři a redaktorky potřebují sdělit svým publikům.



Copilot bude vždy dostupný na straně obrazovky, pokud ho neschováte

Jenže Microsoft nedokázal ani srozumitelně vysvětlit, jak to bude s označením verze. Windows 11 23H2 letos vyjít měly, to jsme věděli jistě. Proč ale velký balík nových funkcí vyjde ještě pro verzi 22H2? Proč vyjde verze 23H2 později, jak Microsoft řekl po prezentaci (na místě se ptal novinář Paul Thurrott), a co bude jejím obsahem? Nastalo obrovské zmatení.

Thurrott popisuje, že se pak ptal různých lidí z týmu kolem Windows, přičemž nedostal koherentní odpovědi. Působilo to, že ani tvůrci a tvůrkyně operačního systému si nejsou jistí tím, co se děje. Shodli se pouze na tom, že „23H2“ je špatné marketingové označení, takže marketingově by se mělo pracovat s jiným názvem.



K podzimním novinkám patří také vrstvy v Malování

Jak jsem dříve upozornil, nedlouho po živé prezentaci Microsoft publikoval článek na blogu Windows IT Pro, který už s termínem 23H2 pracoval, i když poměrně vágně. Aspoň potvrdil, že tahle verze vyjde, a to ve čtvrtém čtvrtletí. Celkově ale pocit zmatení spíše posílil. Potvrdil, že komunikace Microsoftu je zmatená. Stále jsme nevěděli, proč Microsoft Copilot a další novinky nevydá rovnou jako verzi 23H2.

Za vším hledej postranní úmysly

Oříšek rozlouskl Zac Bowden, respektive jeho interní zdroje. Microsoft podle všeho směřoval k tomu, že balík novinek vydá jako verzi 23H2, jenže pak si uvědomil, že chce Copilot dostat k lidem co nejdřív. Distribuce nové hlavní verze vždycky trvá měsíce, zatímco běžné servisní aktualizace se záplatami se instalují povinně.

Navíc novou hlavní verzi Windows můžete ignorovat, pokud se tak rozhodnete. Její instalaci můžete nechat až na dobu, kdy končí podpora vašeho vydání. Běžné spotřebitelské edice jsou podporovány vždy 24 měsíců. Verze 22H2 byla uvolněna 20. září 2022 a její podpora končí 8. října 2024.



Mezi přepínáním mezi virtuálními plochami s počítači nebude rozdíl

Ve chvíli, kdy se novinky stanou už součástí verze 22H2, tak se samozřejmě na počítače s Windows 11 rozšíří mnohem rychleji. V září vyšla sice nepovinná aktualizace, ale během října až listopadu by už nové funkce mohly a měly být nainstalovány všem povinně, protože se stanou součástí běžných servisních aktualizací se záplatami, které jsou vydávány druhé úterý v měsíci.

Tím pádem dává smysl dřívější oznámení, že Windows 23H2 budou formálně menší aktualizací. Nová verze poslouží primárně k tomu, aby nastartovala další část životního cyklu Jedenáctek. Na něm záleží hlavně firmám. Domácnosti sledují spíše funkce a v tomto ohledu bude příchod verze 23H2 málo významný. Pár dalších novinek zřejmě přinesou, hlavní vlnu obsahující Copilot už ovšem budeme mít za sebou.

Zdroje: Thurrott.com | The Verge | Windows Central