Proč jsou Windows 7 stále oblíbené? Protože stačí. Hlavně v chudších zemích

Už je to rok od chvíle, kdy Microsoft ukončil rozšířenou podporu Windows 7, a byť si jistě i v Redmondu mysleli, že tento operační systém stejně jako Windows XP a Vista v následujících měsících zmizí z povrchu zemského, opak je pravdou.

Sedmičky se i rok po své klinické smrti těší obrovské popularitě a podle zahraničních analytických služeb přežívají zhruba na pětině počítačů připojených k internetu.

Proč jsou Windows 7 i nadále tak oblíbené?

Není se čemu divit, když se totiž Windows 7 v létě 2009 poprvé objevily na scéně, podporovaly už drtivou většinu bazálních technologií, na kterých stavíme i dnes. A tuto podporu ještě umocnily Service Pack z roku 2011 a Platform Update z konce zimy 2013.



Windows 7 v roce 2009, kdy ještě voněly novotou

Stručně řečeno, na Windows 7 i dnes nainstalujete pořádný webový prohlížeč a drtivou většinu ostatních obvyklých aplikací, takže motivů k přechodu – zvláště na starším PC – může být vlastně docela málo. A to i přesto, že Microsoft nadále umožňuje stáhnout aktualizační utilitu a zdarma získat licenci na věčné Desítky.

Ti, kteří chtěli Sedmičky vyměnit za Desítky, to prostě už dávno udělali, no a ty, kteří i po roce zbyli, asi jen těžko nalákáte na kontroverzní moderní grafické rozhraní, dlaždice nebo přísun aktualizací a záplat. Na nic z toho nejsou zvědaví.

V Česku mají Windows 7 zhruba 14 %

Globální čísla jsme už viděli, pojďme se tedy raději podívat na ta česká. Pomůže nám polský Gemius Ranking, jehož měřící kód je na hromadě velkých tuzemských webů.



Windows 7 v Česku: Za prvním schodem stojí nástup Windows 10 a za tím druhým loňský konec rozšířené podpory Sedmiček. Poté se ale rychlý pád opět zpomalil. Na českém trhu tak budou Windows 7 relevantní přinejmenším ještě pár let.

Podle statistiky klesala aktivita počítačů s Windows 7 na zdejším internetu poměrně svižně zhruba do loňského března, kdy se tempo výrazně zpomalilo zhruba na polovinu. Jelikož 14. ledna skončila prodloužená podpora a praktický všechna tuzemská média referovala o konci Sedmiček, za rychlým pádem v prvních třech měsících roku tedy nejspíše opravdu stál útěk k Windows 10 u posledních opozdilců.



A ještě jeden graf z Rankings.cz. Tentokrát srovnání s ostatními Windows na českém webu. Visty chybí, už je totiž nikdo nepoužívá. Windows XP se naopak dodnes těší 1 %.

Poté ale odchod Windows 7 ze scény opět zpomalil, protože nám zbyli sedmičkoví srdcaři, majitelé počítačů bez patřičných znalostí k přechodu na Windows 10 a samozřejmě podnikové mašiny.

Podle Gemius Ranking tvořili v prosinci dohromady 14,26 procent aktivity na českém desktopovém webu (PC a laptopy). To je s ohledem na roční výročí konce rozšířené podpory pekelně vysoké číslo. Byť výrazně lepší než v případě celosvětového průměru.

Na Slovensku 20 % a v západní Evropě okolo 5 %

Z hlediska stáří desktopových operačních systémů na tom jsme výrazně lépe i ve srovnání se Slovenskem a Polskem. Tvar křivky poklesu aktivity Sedmiček na slovenském webu v posledním roce je sice prakticky totožný, ale zhruba s 6% posunem. Slováci se tedy pohybují okolo onoho 20% celosvětového průměru.



Windows 7 na Slovensku podle Rankings.cz

Stejně je na tom ostatně i Polsko a další trhy střední a (jiho)východní Evropy, kde Gemius měří web. V tomto směru jsou tuzemští majitelé počítačů opravdu progresivnější, častěji obměňují svoji počítačovou výbavu a přibližují se spíše západu Evropy.



Windows 7 v Česku, na Slovensku a ve vybraných zemích západní Evropy (v Dánsku chybějí starší data). Směrem na východ roste popularita Sedmiček, což souvisí i s pomalejším obměňováním výpočetní techniky.

I tak ale máme stále co dohánět, v takové Belgii, Dánsku nebo Lucembursku totiž mají Windows 7 podle stejné metodiky pouze okolo 5 % podílu aktivity na webu.

Microsoft nemá páky, jak ukončit Windows 7

V každém případě, na současných strojích mohou Sedmičky spokojeně běžet klidně i dalších deset a více let, stejně jako i dnes tu a tam narazíte na stroje s muzejními Windows XP. Microsoft ostatně ani nemá žádné páky, jak by jejich majitele donutil k aktualizaci.

Windows 7 nejsou předplacená služba, kterou by mohli v Redmondu na dálku vypnout. Je to spíše ten stařičký polský Fiat 126p, kterého můj děda opečovával v garáži téměř až do konce svého života a nehledě na to, co si o tom myslela Fabryka Samochodów Małolitrażowych.

U počítačů s Windows 7, které jsou připojené k internetu a jejich uživatelé je používají jako klasické desktopy pro každodenní práci, tu je ale určitá naděje. Tam bychom totiž mohli jejich rychlý konec zajistit relativně snadno ukončením dalšího vývoje klíčových webových prohlížečů pro tuto platformu.

Google skoncuje s Windows 7 za rok

Google nicméně loni na podzim přislíbil, že bude svůj Chrome vyvíjet i pro Windows 7 přinejmenším do 15. ledna roku 2022. I kdyby poté ale Google skutečně ukončil další podporu, dlouhé měsíce a možná i roky se nic zvláštního nestane, stejně jako někteří odvážlivci i dnes surfují ve starších verzích Internet Exploreru.



Dokud bude žlutá výseč dostatečně velká, Google slibuje, že bude Sedmičky kvůli podnikům i nadále podporovat a vyvíjet pro ně svůj Chrome

Definitivní tečka by přišla až v okamžiku, kdy se na scéně objeví nějaká nová a široce rozšířená webová technologie, které už nebude prehistorický prohlížeč rozumět.

Typickým příkladem je třeba masivní přechod na šifrované prohlížení stránek HTTPS v posledních letech. Byť by alespoň základní strukturu průměrné webové stránky zobrazil i prohlížeč z 90. let minulého století, dnes by jednoduše narazil už při pokusu serveru o navázání zabezpečeného spojení s klientem, protože se od té doby změnily šifrovací techniky.



Pokus o načtení Živě.cz v IE 5.0 na Windows 2000. Není to možné, stařičký Internet Explorer totiž nepodporuje moderní algoritmy šifrování HTTPS.

Fanoušci Windows 7 se však v dohledné době žádné podobné razantní změny nemusejí obávat.

Windows 7 pokračují dál jako Windows 7 ESU

IT scéna bude brát Sedmičky na milost přinejmenším do ledna 2023 a troufám si tvrdit, že se tak nakonec zachová i Google v případě Chromu a další producenti klíčového softwaru. Právě v roce 2023 totiž definitivně skončí i speciální a poměrně drahá bezpečnostní podpora ze strany Microsoftu pro opravdu poslední opozdilce především z řad podniků.



Aktivace Windows 7 ESU Year 1

Jmenuje se ESU – Extended Security Updates a snaží se to firmám s Windows 7 co nejvíce znesnadnit. Třeba už jen tím, že se jedná o speciální licenci s platností vždy jen na konkrétní rok.

Včera, 12. ledna, skončila platnost Windows 7 ESU Year 1. Firmy za ni zaplatily podle verze až okolo 50-60 dolarů za jednu mašinu s Windows 7.

Dnes začíná Year 2

Dnes, 13. ledna, pak začíná běžet Windows 7 Pro ESU Year 2. Z hlediska licencování je to opravdu odlišný produkt (SKU), a tak je třeba zakoupit nový klíč a operační systém znovu aktivovat, aby přicházely další kritické bezpečnostní záplaty. Co je však mnohem důležitější, cena licence poskočila na dvojnásobek, přičemž v praxi může být i vyšší částka. Tento prodejce ji třeba prodává za 122 amerických dolarů.



Cena ESU se každý rok zdvojnásobuje, za kompletních 36 měsíců tedy zájemci zaplatí u verze Windows 7 Pro a podle prodejce okolo 350-400 dolarů za jeden jediný počítač

Balíček ESU Year 2 bude platný opět dalších dvanáct měsíců a 13. ledna 2022 přijde na řadu konečně závěrečný Windows 7 Pro ESU Year 3, který definitivně vyprší 12. ledna 2023. V Redmondu předpokládají, že tou dobou už opravdu přejde na Windows 10 i ten nejzarytější podnikový odpírač, mít bezpečné Windows 7 totiž bude opět dvakrát draží. ESU Year 3 přijde zájemce nejméně na 200 dolarů!

Aby to bolelo ještě více, licence na sebe musejí navazovat. Takže ESU Year 2 můžete na mašině s Windows 7 aktivovat jen v případě, že na něm už dříve byla aktivovaná licence na ESU Year 1. Stručně řečeno, má to být peklo, které vás maximálně odradí!

Kdo ví, kdy Sedmičky opravdu skončí

Jelikož je celý systém licencí Extended Security Updates založený na ročních aktivacích, kdyby bylo nejhůře a i v roce 2023 tu byla řada podniků ochotných nadále platit, Microsoft může alespoň teoreticky program velmi snadno prodloužit. Služba ESU je na to principiálně připravená.

Všichni ale doufají, že k tomu snad nedojde. Tou dobou se totiž už bude jednat o čtrnáct, respektive deset let starý operační systém. A to je už opravdu hodně.

Dovětek pod čarou: Takto jsme před jedenácti lety obhajovali, proč je dobré konečně skoncovat s Windows XP a přejít na nový systém Windows 7. Dnes bychom mohli na stejné argumentaci doporučit i přechod na Windows 10. Stačilo by jen vyměnit obrázky: