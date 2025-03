Proč jsou na klávesnicích znaky velkými písmeny, i když většinu času píšeme malými?

Podívejte se na počítačovou klávesnici. V 99 % případů na ní neuvidíte qwerty, ale QWERTY. Znaky jsou uvedeny velkými písmeny, byť se obvykle používají jen na začátku vět nebo vlastních jmen. Nebo když chcete křičet či na internetu šířit pravdu. Proč tomu tak je?

Podobně jako u jiných klávesnicových paradoxů je to opět dědictví prvního komerčně úspěšného psacího stroje od americké společnosti Sholes and Glidden z roku 1873. Ten psal pouze verzálkami. Až jeho o pět let mladší nástupce Remington No. 2 měl také přepínač Shift a mohl psát malými i velkými písmeny. Popisky nicméně i tak zůstaly velké. Koncept pak okopírovali také konkurenti, posléze elektronické psací stroje a pak též počítačové klávesnice.

Existují však výjimky. Microsoft u svých dotykových klávesnic dynamicky měnil popisky malé/velké podle stisknutého Shiftu nebo Caps Locku od nepaměti. Týkalo se to mobilních systémů Windows CE, tabletové edice Windows XP a zůstalo to až do současných Windows 11 a jejich softwarové klávesnice. Na Androidu jsou malé znaky také od prvního mobilu T-Mobile G1 (HTC Dream) z roku 2008 až do současnosti. Apple se tomu dlouho bránil, jako volitelnou možnost to přinesl až v iOS 9 z roku 2015.

Nastavení klávesnice v iOS

U Googlu je však zajímavé, že tento designový prvek nezavedl jen u smartphonů, ale také počítačů. Všechny Chromebooky od prvního prototypu Cr-48 z roku 2011 používají jako popisky malé znaky. Je to jedna z podmínek, kterou splňují i výrobci třetích stran. U jiných PC na to prakticky nenarazíte.