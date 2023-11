Proč je ten kabel 30× dražší? Fascinující tomografie ukazuje, že Apple dovnitř schoval celý počítač

Při pohledu na astronomické ceny příslušenství od Applu se někomu může zamotat hlava. Jsou ale produkty tak drahé jen kvůli nakousnutému jablku ve znaku, nebo je násobná cenovka dána větší kvalitou?

Šéf marketingu firmy Lumafield Jon Bruner publikoval na X snímky z počítačové tomografie Thunderbolt kabelu značky Apple. Konkrétně jde o Kabel Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro, který na českém Apple Storu pořídíte za ne právě lidových 3 990 Kč.

Jon jej srovnává s levnými kabely standardu USB 2.0, což není úplně fér, ale je to velmi pěkná demonstrace prostého faktu, že USB je jen konektor a nic neříká o tom, co se skrývá za ním. Zároveň je třeba zdůraznit, že podobně jako ten applovský by vypadaly i jiné kabely standardu Thunderbolt 4.

Kabel od Applu za 3 990 Kč

Zmíněný kabel od Applu dokáže přenášet data rychlostí až 40 gigabitů za sekundu a zvládne nabíjet zařízení maximálním výkonem 100 wattů. Stejné či velmi podobné parametry však nabízejí i kabely jiných značek, které stojí jen zlomek ceny – například srovnatelný kabel od firmy Goodlink přijde na 39,90 eur, tedy v přepočtu přibližně 980 Kč.

CT snímek ukazuje vnitřní uspořádání kabelu a na základě srovnání s levnějšími kabely alespoň částečně vysvětluje, proč je cena produktu od Applu tak vysoká. Sken například ukazuje, že konektory jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli, zatímco jejich povrch je pokryt vrstvou plastu.

Přechod z konektoru na kabel je z osmi stran vyztužen ocelí, aby se zabránilo poškození v obvykle nejslabším místě. Uvnitř kabelu je 20 různých vodičů, z nichž deset je koaxiálně stíněných.



CT sken ukazuje komplexní desku plošných spojů v konektoru od Applu.

Vodiče jsou jednotlivě připojeny k základní desce, která se skládá z devíti vrstev. Osm nestíněných kabelů slouží k přenosu napájení, zatímco dva jsou použity kvůli zpětné kompatibilitě s USB 2.0. Jon Bruner označuje kabel Thunderbolt 4 Pro za umělecké dílo a dle jeho slov složitá konstrukce alespoň částečně vysvětluje vysokou cenu.



Deska má devět vrstev a nespočet slepých a skrytých prokovů (průchodů mezi deskami). Některé procházejí skrz, jiné jsou zanořené v různých hloubkách. Na druhém snímku je odstraněný substrát desky, takže jsou vidět hustější materiály prokovů.

Cena odpovídá kvalitě. Nebo ne?

Srovnání s USB-C kabelem Amazon Basics za 10 dolarů (tj. cca 230 Kč), který podporuje pouze USB 2.0 a nabíjení do 60 wattů, ukazuje, kolik složitosti lze ušetřit s levným kabelem. Kabel obsahuje pouze dvanáct vodičů a jeho základní deska slouží jen k připojení pinů konektoru k vodičům. Vysloužil si ale pochvalu za slušné stínění a robustní krimpování.

Bruner se podíval pod pokličku několika dalších cenově dostupnějších alternativ, nicméně žádná z nich se ani zdaleka nepřiblížila technické úrovni, kterou nabízí kabel značky Apple. Výsledky se dají shrnout slovy „kvalita odpovídá ceně“.

Když si pořídíte kabel za stokorunu, dostanete odpovídající kvalitu. Vyplatí se ale kvůli tomu kupovat kabel Apple za několik tisíc? To si musí rozhodnout každý zákazník sám. Teď alespoň víme, že kromě marketingového humbuku nabízí tento kabel skutečně něco navíc.

Jak se dělá tomografie kabelu

Pokud vás zajímají podrobnosti o přístroji, který byl použit k analýze kabelů prostřednictvím průmyslové počítačové tomografie, určitě se podívejte na následující video.

Mimochodem společnos Lumafield vystavila nejen statické snímky kabelů, ale kompletní vrstvené 3D modely. Načtení v prohlížeči Voyager chvíli trvá, ale pak se vám naskytne fascinující pohled do útrob kabelů.