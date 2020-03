Proč byste měli rozmazávat SPZ aut na fotkách, které vystavujete na web

Fotku tak může například zneužít podvodník, který bude tvrdit, že mu kamínek, který odletěl od vašeho vozidla, rozbil čelní sklo. Bude znát SPZ vašeho auta, podobu a třeba zjistí i to, z jakého jste kraje. Vy pak budete muset dokazovat, že jste v danou dobu škodu nemohl učinit. Bude to sice slovo proti slovu, ale proč se vystavovat potenciální nepříjemnosti a tahanicím s policií či pojišťovnou.

V jarní aktualizaci grafického editoru Zoner Photo Studio X přibyla celá řada novinek . Jednou z nich je funkce Anonymizace, která dokáže rozmazat obličeje osob na obrázku, ale také registrační značky vyfocených automobilů. Zdánlivá maličkost nám vnukla otázku, k čemu je to vlastně dobré.

Pokud vystavíte fotografii vašeho čtyřkolového miláčka na internetu, pak si doslova koledujete o to, že bude digitálně zpracována a informace o SPZ bude z fotografie separována. Konkrétně se tímto tématem nedávno zabýval Jalopnik .

V dalším vyhledávání zkusil najít automobil Yugo svého redakčního kolegy. Po zadání registrační značky HPU4965 dostal jako výsledek více než deset snímků inkriminovaného auta, včetně fotek publikovaných na sociální síti Twitter. Algoritmy Googlu přitom dokázaly načíst značku i z úhlu, ze kterého by ji lidské oko patrně nepřečetlo. Ani v jednom případě se přitom sekvence HPU4965 nenachází v okolním textu.

Registrační značka jako osobní údaj?

Poměrně často se vedou polemiky o tom, zda je registrační značka osobním údajem – toto téma se loni řešilo i v naší Poradně. Pokud by jím byla, znamenalo by to, že nelze vyfotit a vystavit fotku jakéhokoli auta s viditelnou SPZ. Nutno říci, že k této problematice není k dispozici úplně jednoznačný právní výklad.

Nejvyšší autoritou je u nás v tomto směru Úřad pro ochranu osobních údajů. Ten se v roce 2010 zabýval případem, kdy obec zveřejnila na webových stránkách příjmení majitelů a obyvatel svých domů bez jejich souhlasu. Součástí prezentace byly i fotografie domů, na kterých byla zachycena stojící auta, ve třech případech s čitelnou registrační značkou.

Úřad řešil primárně zveřejnění jmen, nicméně v návrhu rozhodnutí zmínil i tuto oblast: „Správní orgán dále nad rámec předmětu správního řízení k vyjádření účastníka řízení uvádí, že v případě fotografií automobilů s čitelnou registrační značkou se jedná také o osobní údaje, neboť právě prostřednictvím této registrační značky lze jeho majitele nepřímo identifikovat; lze tedy doporučit, aby tato registrační značka byla na fotografiích rozmazána.“



Rozhodnutí ÚOOÚ

Často se také řeší, jak je to s publikováním videí z palubních kamer v automobilu. Odpověď na tuto otázku jsme našli na webu GDPR.cz, který uvádí: „takový druh zpracovávání GDPR umožňuje na základě právního titulu, kterým je nezbytnost pro ochranu vašich oprávněných zájmů. Takto pořízený záznam však půjde využít jen pro tento účel, kdy se skutečně bude jednat o vaše oprávněné zájmy, typicky v rámci vyšetřování dopravní nehody policií, při zjišťování vašeho nároku na pojistné plnění pojišťovnou či při vymáhání škody před soudem.“

Proč tedy rozmazávat registrační značky na fotkách a ve videích? Důvodů je několik – v první řadě tím znesnadníte automatickým systémům pro optické rozpoznávání znaků její identifikaci a následnou indexaci. V případě cizích vozidel pak jde o ochranu údaje, který ÚOOÚ výslovně označil jako osobní. Ve zkratce řečeno: rozmazání SPZ se vyhnete možným a zcela zbytečným nepříjemnostem.