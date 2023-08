Problémy s přenosnými SSD SanDisk trvají i po aktualizaci, uživatelé stále přicházejí o data

Koncem května jsme informovali o problémech s přenosnými SSD SanDisk Extreme a Extreme Pro, které se projevovaly náhlým vymazáním veškerých dat a někdy i úplnou nečitelností úložiště. Jejich výrobce Western Digital tehdy přislíbil vydání opravy, která měla nepříjemnost vyřešit. Jak nyní informuje magazín TechSpot, problémy přetrvávají i po aktualizaci firmwaru.

Výrobce sice dodržel slovo a skutečně vydal update, nicméně i po několika měsících uživatelé stále přicházejí o svá data. TechSpot uvádí jako příklad případ vedoucího producenta magazínu The Verge Vjerana Pavice, který nedávno přišel o 3 terabajty videí, jež měl uložená na SSD SanDisk Extreme. Co je horší – není to poprvé, co Pavic přišel o data uložená na disku značky SanDisk.

Problémy s přenosnými SSD SanDisk

Pavic na začátku tohoto roku přišel o 4 terabajty videoklipů na jiném přenosném SSD SanDisk Extreme Pro. Naštěstí je měl zálohované, takže ztráta nebyla tak bolestivá. Western Digital poté vydal aktualizaci firmwaru a počátkem června poslal Pavicovi náhradní disk, nicméně i ten se po dvou měsících odporoučel „do věčných lovišť“.

„Pokud uvažujete o koupi SSD SanDisk Extreme Pro, Extreme Portable, Extreme Pro Portable nebo WD MyPassport, možná to raději nedělejte.“ píše vedoucí redaktor a jeden ze zakladatelů The Verge Sean Hollister v článku, ve kterém podrobně popisuje zkušenosti Vjerana Pavice.

V dalším textu se pozastavuje nad tím, že data nezmizela z několik let používaného disku, ale z nového úložiště, které poskytla firma Western Digital jako náhradu předchozího vadného disku. Podotýká, že soudě z příspěvků na diskuzím webu Reddit nejde ani zdaleka o ojedinělý případ.

Zametá výrobce problém pod koberec?

Když už nic jiného, je toto fiasko varovnou ukázkou toho, jak je důležité mít solidní zálohovací strategii. Ta se může lišit v závislosti na vašich individuálních potřebách. Například pro pracovní projekty je ideální denní zálohování, zatímco u méně podstatných dat vystačíte s týdenní či měsíční periodou.

Hollister dále konstatuje, že „ztráta dat“ nemusí vždy znamenat nevratnou ztrátu, nicméně služby pro obnovu dat bývají velmi drahé. Kritizuje proto výrobce problematických disků, že neprojevil absolutně žádnou snahu pomoci zákazníkům získat zpět jejich data.

„Upřímně řečeno to vypadá, jako by se Western Digital snažil zamést celou věc pod koberec, zatímco se snaží vyprodat zbývající zásoby s velkou slevou – například na Amazonu jsou zlevněné o 66 procent. Pokud je mi známo, WD zatím ani nepřiznalo možnost masivní ztráty dat.“ konstatuje Sean Hollister.