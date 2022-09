Problematický start dedikovaných grafik. Intel měl všechny trumfy, takže co se pokazilo?

Měl být zachráncem a spasit trh grafických karet v době nedostatku, Intel se namísto toho sám trápí v problémech okolo svých dedikovaných grafických karet.

Intel se s vervou pustil na trh s dedikovanými grafickými kartami. Zdálo se to jako logický krok, neboť má velmi silné zastoupení mezi procesory a do nich dlouhé roky implementuje integrovaná grafická jádra. I načasování mu hrálo do karet, protože původní plán hovořil o představení, či dokonce uvedení do prodeje na začátku letošního roku.

Deklarované cíle byly ambiciózní, ale rozumné. Chtěl konkurovat Nvidii RTX 3070, případně modelu RTX 3060 Ti a zároveň zaplnit nižší segment trhu cenově dostupnými grafikami. Na začátku letošního roku by mu za takto výkonné grafické karty hráči utrhali ruce. Navíc se Intel chtěl zaměřit i na mobilní segment a získat si podpultovými cenami nemalý podíl na trhu.

Co se pokazilo?