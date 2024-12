Před 25 lety se měly zhroutit počítače. Svět ale nakonec problém Y2K ustál

Lidé již od pradávna věřili na různé nadpřirozené věci, které si nedokázali nijak vysvětlit. Tato doba byla tak ideální pro různé šamany a další „odborníky“, kteří zajišťovali příchod deště či lepší úrodu a například zaručeně potvrzených konců světa bylo již tolik, že vám na jejich spočítání nebude stačit ani součet všech prstů členů Kelly Family.

S příchodem moderní techniky se začalo vytvářet nové odvětví, které se v tomto ohledu podobá právě mystickým dovednostem, běžný člověk si bez daných znalostí nedokáže představit, jak vlastně pracuje počítač a už vůbec jak se tvoří program či jeho kód, což je oproti běžným profesím (práce s technikou, výroba surovin atd.) velmi odlišný a snadno zneužitelný stav.

Neznalostí a přirozeného strachu z neznámého se tak u lidí dalo hojně využít i v moderní době, tentokráte pod názvem Y2K.

Jak udělat z komára velmi přerostlého velblouda

Každý operační systém používá čas, stejně tak většina programů. Kvůli omezené paměti se u starších počítačů a programů šetřilo místem, údaj roku byl tak interpretován pouze jako poslední dvojčíslí, které se z 99 (1999) mělo na začátku roku 2000 změnit na 00 (1900), a způsobit tak možné problémy. I ty největší analytické společnosti na světě předpovídaly v nejlepším případě výpadky elektřiny, semaforů a dalších systémů.

Každý větší a složitější program obsahuje velkou spoustu chyb, které se v určité situaci mohou projevit a to různým způsobem. Na programátorech je tak postupně chyby odstraňovat, což můžeme vidět na řadě servisních balíčků a aktualizacích, které neustále vycházejí a netýkají se jen nových funkcí. Například takový tabulkový procesor Excel už při svém vývoji musel obsahovat známou chybu s rokem 1900, kvůli importu tehdejších tabulek Lotus 123, které ukládaly datum pomocí integeru, protože bylo tehdy k dispozici pouze 640K paměti (Joel Spolsky - My First BillG Review). Jak je vidět, kromě neznámých chyb, které jsou objeveny až časem (Hrubá chyba při počítání v Excelu 2007), se vyskytují i záměrné „optimalizace“, které jsou nutné z různých důvodů.

Americký obchod s elektronikou Best Buy varoval zákazníky, ať na Silvestra nezapomenou vypnout počítač (zdroj: DraftSaturn15 / Wikipedia)

Problém data 00, který se kolem Y2K hojně rozpoutal, je tak jedním z tisíců a v drtivé většině tou nejmenší chybou, která nijak nesouvisí s kritickou součástí funkčností systému. Problémy se tak mohly vyskytnout u velmi starých, spíše muzejních počítačích a v zastaralých programech (například účetní programy a další), kde programátoři neopravili starý způsob zápisu.

I když se u softwaru jednalo o jednoduchou chybu opravenou v některých případech i během minut (problém byl například u některých dat na webových stránkách, vytvořených pomocí jednoduchého javascriptu atp.), začalo se vytvářet povědomí o značné závažnosti tohoto problému, který může lidstvo vrátit takřka do doby kamenné.

Postupem času se tak vytvořila opravdu neskutečně velká „bublina“ o možných následcích, byly zřízeny speciální štáby, koordinační centra a další útvary, které se zabývaly pouze „řešením“ problematiky Y2K především ve vládních sektorech a systémech. Velké korporace utratily stamilióny dolarů na přípravu proti následkům Y2K a pyšně se pak chlubily různými certifikáty typu „Y2K Ready“, kterými mnohdy označovaly i své výrobky.

Za neznalost se platí

Nejvtipnějším faktem ale bylo také to, že se móda certifikátu „připraven pro Y2K“ začala šířit i mezi výrobky, které datum nijak nepoužívají nebo neřeší (pevné disky, klávesnice atd.). Nadneseně se dá říci, že mezi neznalými lidmi se tak začala šířit podivná panika téměř i o běžných spotřebičích, dotazy o připravenosti ledničky či videa na Y2K tak byly realitou.

Závažnější až katastrofické obavy byly ale velmi zcestné, myslet si, že bankovní sektor a převody peněz v roce 1999 pracují pouze s nějakým jednoduchým datem s pouhým dvojčíslím u roku, a že atomové elektrárny mají chlazení reaktoru závislé na nějakém neodladěném dvojčíslí data, je na pováženou. I přes to se v televizích a v médiích po celém světě objevovali „odborníci“, kteří vážně informovali o závažnosti a možných katastrofických událostech.

Neopravená informační tabule ve francouzské škole École centrale de Nantes vrátila čas o 100 let zpátky (zdroj: Bug de l'an 2000 / Wikipedia)

V případě běžných osobních počítačů a dalších programů tak byly normální „servisní Y2K balíčky“, které vám připravily počítač na Y2K, výjimkou nebyly ani dražší upgrady na určité programy. Zda se ve všech případech jednalo o skutečné opravy problémů s Y2K nebo jen o běžný update, by bylo na bližší zkoumání. V supermarketech byly k dostání i různáCDd či diskety, které po spuštění připravily počítač na přechod do roku 2000. Pokud z vás někdo vlastní daný software a je schopen blíže popsat co obsahuje, určitě se podělte v diskuzi.

Za vše může Y2K

Oficiální datum se po celém světě postupně změnilo na 1. ledna 2000 a samozřejmě se nic nestalo. Chyby a problémy jsou na denním pořádku (vlaky, automaty, počítače, stroje, programy atd.) po celém světě a tak jakákoli nefunkčnost byla na začátku roku 2000 přisuzována právě Y2K. Bylo to totiž jednoduché řešení jak snadno obelstít neznalého klienta a navíc si nechat připlatit za odstranění „Y2K“ chyby.

Firmy, které na fenoménu Y2K vydělaly slušné peníze, se tak nechávaly slyšet, že právě důkladná příprava byl důvod, proč se nic nestalo. Přísloví stokrát omílaná lež (obzvláště v médiích) se nakonec stane pravdou, má v tomto případě něco do sebe. Jako jiné, podobně medializované a známé věci, i tento se vyskytl v seriálu Simpsonovi (230. díl) a v samostatném filmu Fenomén Y2K, kde se skutečně všechny tyto věci vyplnily, alespoň v kreslené a hrané podobě.

Problém Y2K tak určitě existoval, ale jednalo se o „jednu chybu z tisíce“. Na druhou stranu měla kontrola nebo modernizace některých důležitých řídících a kontrolních systémů jistě opodstatněný důvod, která by bez fenoménu Y2K třeba neproběhla v takovém rozsahu a při níž se možná odstranily mnohé další chyby, které s Y2K vůbec nesouvisí a v budoucnu mohly způsobit skutečný problém.

Vyjde to opět s Y2K38?

A co nás čeká v budoucnu? Už se můžeme těšit na fenomén Y2K38, který nastane 19. ledna roku 2038 přesně v 03:14:07 UTC. Řada systémů pracuje s unixovým časem, který se počítá od 1. ledna 1970 v 00:00:00 tak, že se každou sekundu přidá jednotka. Dříve se přitom čas ukládal v celočíselném 32bitovém formátu, který uchoval hodnoty až do „2³¹ − 1“.

Unixový čas

Začátkem roku 2038 už ale počet sekund přeteče a neopravený software, který nepřešel na 64bitové hodnoty, by hrozilo, že počítadlo vrátí do záporných čísel a datum by pokračoval 13. prosincem 1901 v 20:45:52. Klíčové systémy se už však na tuto změnu připravily a ty zbývající mají ještě 13 let rezervu.