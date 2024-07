Pro Windows 10 lze získat díky 0patch pět let podpory navíc. Není to zadarmo, ale levnější než od Microsoftu

Oficiální podpora Windows 10 skončí 14. října 2025. V praxi to znamená, že počínaje tímto dnem přestane Microsoft pro tento operační systém vydávat aktualizace, včetně bezpečnostních. Pokud uživatelé nepřejdou na podporovanou verzi (v tomto případě Windows 11), mohou čelit bezpečnostním rizikům. Společnost 0patch se rozhodla prodloužit tuto podporu o dalších pět let až do roku 2030. Podrobnosti přináší magazín Neowin.

0patch je bezpečnostní služba zaměřená na poskytování tzv. mikrozáplat (micro patches), které umožňují rychlé a efektivní opravy bezpečnostních chyb v softwaru. Její hlavní výhodou je schopnost aplikovat opravy bez nutnosti restartování systému nebo zásahu do souborů.

Jak funguje 0patch?

Mikrozáplaty jsou malé soubory instrukcí, které jsou injektovány přímo do procesů běžících v paměti. Tím lze opravovat specifické bezpečnostní chyby bez nutnosti měnit binární soubory příslušného softwaru. Protože se záplaty aplikují přímo do paměti, je celý proces velmi rychlý a nevyžaduje restartování počítače. Navíc pokud mikrozáplata způsobí problémy, lze ji snadno odstranit, což minimalizuje možné potíže.

0patch je využíván různými typy uživatelů, včetně jednotlivců, malých a středních podniků a velkých korporací. Uživatelé, kteří z nějakého důvodu používají starší verze softwaru, pro které již skončila oficiální podpora, nacházejí v 0patch cenný nástroj pro zajištění pokračující bezpečnosti.

Například poté, co Microsoft ukončil podporu Windows 7, pokračoval 0patch v poskytování bezpečnostních záplat, čímž umožnil uživatelům nadále bezpečně používat tento zastaralý operační systém. Výhodou je i skutečnost, že 0patch často poskytuje záplaty rychleji než oficiální vydavatel softwaru, což může být klíčové při ochraně před nově objevenými zranitelnostmi.

Je tu i varianta od Microsoftu

0patch se již dlouho zabývá poskytováním bezpečnostních aktualizací pro produkty, které nejsou oficiálně podporovány. Nabízí například záplaty pro Windows 7 a Server 2008, starší produkty Microsoft Office a mnoho dalších systémů a aplikací.

Technicky vzato 0patch již nyní poskytuje své služby i pro Windows 10 (přesněji pro šest jeho ukončených verzí), ale u těch zákazníci stále mají možnost aktualizovat na verzi 22H2 a získávat aktualizace od Microsoftu zdarma. V říjnu 2025 však tato možnost definitivně skončí.

Když nebudeme počítat novu nabídku 0patch, pak uživatelé Windows 10, kteří nechtějí nebo nemohou upgradovat systém na Windows 11, budou mít po ukončení podpory Windows 10 dvě možnosti: zaplatit Microsoftu za program Extended Security Program (tříletý, dostupný pro firmy i domácí uživatele) nebo nedělat nic a používat nepodporovaný operační systém bez aktualizací.

Záplaty od 0patch budou levnější

Stejně, jako program Extended Security Program od Microsoftu, není ani nabídka od 0patch bezplatná. Nicméně 0patch slibuje mnohem delší podporu a další výhody, jako je rychlejší a méně rušivé záplatování (například zranitelnost DogWalk byla opravena dva měsíce před Microsoftem), opravy zranitelností, které výrobci nechali neopravené, a záplaty pro produkty mimo Microsoft.

Roční předplatné 0patch stojí 24,95 eur (tj. v přepočtu přibližně 630 Kč) za počítač pro jednotlivce a malé podniky. Pro střední a velké organizace existuje nabídka Enterprise, která stojí 34,95 eur (tj. v přepočtu přibližně 880 Kč).

Microsoft zatím neoznámil, kolik bude stát zapojení do programu Extended Security Updates (ESU) pro domácí uživatele. Můžeme ale porovnat jeho nabídku pro komerční zákazníky, v jejímž rámci stojí program ESU 61 dolarů ročně (tj. v přepočtu přibližně 1 440 Kč) za jedno zařízení​.

Nabídka, která se neodmítá?

Výhody nabídky 0patch proti Extended Security Updates od Microsoftu jsou tedy zřejmé:

Cenová dostupnost: 0patch nabízí konkurenceschopné ceny ve srovnání s programem ESU od Microsoftu, což může být výhodné pro malé a střední podniky, stejně jako pro jednotlivce.

Délka podpory: 0patch poskytuje bezpečnostní záplaty po dobu pěti let po ukončení podpory Windows 10, což je delší než tříletá podpora v rámci programu ESU.

po ukončení podpory Windows 10, což je delší než tříletá podpora v rámci programu ESU. Flexibilita a rychlost: mikrozáplaty od 0patch jsou aplikovány bez potřeby restartování systému, což minimalizuje narušení práce uživatele.

Pro uživatele, kteří hledají dlouhodobé řešení bezpečnosti svých operačních systémů po ukončení oficiální podpory Windows 10, tedy představuje 0patch atraktivní a ekonomicky výhodnou alternativu k oficiálnímu programu Extended Security Updates od Microsoftu.