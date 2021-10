Pro spořílky i pro planetu: Mapy Google budou nabízet trasy s nejnižší spotřebou paliva

Při plánování cesty autem v Mapách Google se v některých případech zobrazí více možných tras, přičemž jako výchozí bývá nabízena ta nejrychlejší. Google tento týden oznámil, že chce pomocí své mapové služby snížit uhlíkovou stopu. Proto bude nabízet trasy s nejnižší spotřebou paliva.

Základní myšlenka spočívá v tom, že každý jednotlivec může udělat něco pro to, aby pomohl snížit množství CO2 v atmosféře naší planety. Mapy Google proto budou nabízet navrhované trasy podle toho, kolik paliva se na cestě spálí, nebo ještě lépe – kolik paliva se ušetří.

Ekologičtější cestování

Podle výpočtů se díky aplikaci, která jednoduše poskytuje úspornější trasy, sníží množství uhlíku, jež se ročně dostane do ovzduší, nejméně o milion tun. To zhruba odpovídá množství, jako by z ulic zmizelo 200 tisíc osobních a nákladních automobilů.

Google nevysvětlil, jak přesně určuje, která trasa vyžaduje nejméně paliva, ale doufejme, že výsledky budou mluvit samy za sebe. Lze předpokládat, že bere v úvahu například maximální povolenou rychlost či převýšení a možná i nutnost zastavovat a rozjíždět se na křižovatkách.

Uživatelé ve Spojených státech by se měli s úspornějšími trasami v Mapách Google setkat již dnes. Evropa se této funkce dočká bohužel až příští rok. Kromě snížení emisí by úspornější trasa měla logicky znamenat také nižší náklady na pohonné hmoty, což bude pro mnohé zásadnější motivace.

Další změny pro zelenější planetu

Google také testuje umělou inteligenci pro navigaci ve městech, kde provoz na křižovatkách řídí semafory. Aktuálně běží v Izraeli pilotní projekt, jehož cílem je lepší předvídání podmínek v dopravním provozu. „Zatím pozorujeme snížení spotřeby paliva a doby zdržení na křižovatkách o 10 až 20 %. Jsme nadšeni, že můžeme tyto pilotní projekty rozšířit do Ria de Janeira a dalších měst,“ konstatuje generální ředitel Googlu Sundar Pichai.

Pochopitelně nejudržitelnější volbou je nejezdit autem (alespoň ne tím se spalovacím motorem). Proto Mapy Google zavádějí „lite“ navigaci pro cyklisty a zjednodušují vyhledávání sdílených kol a koloběžek ve více než 300 městech po celém světě.

Kromě úspornějších tras v Mapách nabídne Google i další způsoby, jak mohou lidé využívat jeho produkty k udržitelnému rozhodování. Patří mezi ně nové funkce pro rezervaci letenek, nákup spotřebičů s nižší uhlíkovou stopou či program Nest na podporu domácí čisté energie. Vyhledávač pak na otázky týkající se klimatických změn zobrazí kromě aktuálního zpravodajství také informace ze zdrojů, jako je Organizace spojených národů.