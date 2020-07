Pro rychlé nahrání či úpravu zvuku nemusíte nic instalovat. Výborný AudioMass funguje na webu

Čech Ivan Kuckir již pět let dokazuje, že v prostředí internetového prohlížeče lze vytvořit velmi schopný bitmapový editor. Jeho Photopea má blízko k Photoshopu či Gimpu a skoro každým měsícem se zlepšuje. Podobně se snaží možnosti webu naplno využít také Pantelis Kalogiros, který tvoří zvukový editor AudioMass.

Kalorigos je nadšeným fanouškem komplexních editorů jako Sonar nebo FL Studio, ale chtěl si vytvořit něco svého. Co bude fungovat na webu, bude to rychlé, přehledné a zároveň s velkým množstvím funkcí, což jsou obvykle parametry, které se vzájemně vylučují.

AudioMass zatím tak komplexní jako jeho vzory nejsou. Připomíná spíš osekané Audacity. V tuto chvíli umí upravovat pouze jednostopý stereo zvuk, který lze stříhat a aplikovat na něj některý ze zhruba 15 filtrů.

Aplikace je ale opravdu rychlá a podporuje i klávesové zkratky (byť trochu nezvyklé), takže vám ani nepřijde, že jde pouze o web. AudioMass navíc funguje i offline včetně toho, že si projekt skutečně můžete uložit na později.

Zvuk do AudioMassu můžete nahrát přímo prostřednictvím mikrofonu, případně lze importovat soubor z internetu či počítače. Podařilo se mi do něj nahrát jen MP3 a FLAC, ostatní formáty (AAC, WMA, Opus, Ogg Vorbis, AC3 mu nechutnaly). Exportovat lze do MP3 (včetně úpravy ID3 tagů) a WAVu.

Autor by chtěl v budoucnu přidat podporu pro úpravu více zvukových stop. Některé operace na pozadí se pak budou provádět ve zvláštním vláknu, což by mělo práci zase urychlit. Chystají se i další optimalizace. Osobně doufám, že dorazí též jemnější posun na ose pomocí klávesnice. Teď ukazatel skáče po půl sekundě a ani se nedá dostat na přesný čas.

Kalorigosovi by v tom mohla pomoci i komunita. AudioMass je totiž open source se zdrojovými kódy na GitHubu. Je prakticky celý napsaný v JavaScriptu, kód přitom má jen 65 kilobajtů. A to by prý ještě šlo třetinu vypustit, protože jednu z knihoven (pro generování waveformu) stejně nevyužívá naplno.