Pro lepší zvuk na vstupu i výstupu z počítače. Cenový přehled USB audio příslušenství

Vylepšete zvuk svých sluchátek nebo posuňte kvalitu mikrofonu na takovou úroveň, že byste mohli nahrávat podcasty. Od velkého skoku v kvalitě u drátového zvukového zařízení u počítače vás dělí jediný nákup.

Po kvalitnějším audiu pokukoval již kdejaký počítačový nadšenec. Paradoxně největší překážkou nemusí být ani vyšší cena zvukového příslušenství, ale komplikovanost a nepřehlednost segmentu, spousta standardů a označení. V tomto článku nejen ukážeme velmi dobrá či výhodná zařízení, ale hlavně vám pomůžeme zorientovat se v celé problematice drátového audio příslušenství k počítači.

Výchozím bodem bývá základní deska u stolního počítače nebo audio konektory u notebooku. Jenže zvukové kodeky zejména u levnějších zařízení nemívají nejlepší kvalitu, některé dokonce šumí, pískají nebo vydávají podobné nelibé zvuky. Po dedikovaném zvukovém zařízení se tedy mohou poohlížet nejen audiofilové, ale i běžní uživatelé s těmito problémy nebo hráči, kterým přestala fungovat externí zvuková karta přiložená ke sluchátkům.



Některá herní sluchátka mají v balení i externí zvukovou kartu. Zejména pokud víte, že zvukovka ve vašem počítači není dobrá, je takový set rozumným řešením. Jestliže ovšem toužíte po ještě kvalitnějším zvuku, vyberte si podobné, ale lepší zařízení podle sebe

Tři skupiny uživatelů

Na první pohled se může zdát, že všichni uživatelé přece jen chtějí dostat zvuk z počítače do sluchátek, takže mezi nimi nemohou být velké rozdíly. Jenže i pokud to zjednodušíme, existují tři velké skupiny lidí, kteří svá zvuková zařízení používají jinak, mají výrazně rozdílné požadavky, čemuž se přizpůsobila i nabídka.

První skupinu reprezentují audiofilní posluchači. Těm jde o jediné, a to dostat co možná nejkvalitnější zvuk do sluchátek. Jedná se také o nejjednodušší cestu, byť ne nutně nejlevnější. Celý řetězec komponent se skládá ze streameru, kterým je počítač, D/A převodníku a sluchátkového zesilovače. Může to vypadat tak, že si pustíte skladbu na počítači, ta se skrze USB kabel přenese do jediného zařízení, do nějž rovnou zapojíte i sluchátka. Nemusí jít jen o jediné zařízení (označované jako DAC/AMP kombo), ale audiofil může mít oddělený D/A převodník a sluchátkový zesilovač, aby si je mohl vybrat jednotlivě podle nároků.

I za 3 000 Kč můžete výrazně zlepšit kvalitu zvuku. Za 5 000 Kč si pomůžete i co se týče funkcí a pohodlí – je libo třeba dálkové ovládání?

Výraznou skupinu tvoří počítačoví hráči. Ti typicky nepotřebují pouze velmi dobrý sluchátkový výstup, ale i vstup na mikrofon. To může znít, že je potřeba jen zdířka navíc, jenže se komplikuje celý řetězec. Pokud zvuk proudí z počítače do sluchátek, potřebujete D/A převodník a sluchátkový zesilovač. Jenže zvuk z mikrofonu proudí naopak, takže je potřeba mikrofonní (před)zesilovač a A/D převodník. Tedy pro hráče musí mít externí zvukovka celou novou sekci pro zpracování zvuku z mikrofonu.

Herní audio zařízení jsou specifická zaměřením na kvalitní sluchátkový výstup a solidní mikrofonní vstup. Pokud ovšem při hraní streamujete, dostáváte se nebezpečně blízko hudebníkům, a to zejména v případě, kdy si nekoupíte mikrofon do USB, ale s analogovým XLR konektorem – některá herní zařízení se tedy mírně prolínají s následující kategorií.

Poslední skupinou jsou hudebníci nahrávající hudbu. Jejich primárním cílem je velmi kvalitně zaznamenat hudbu z různých mikrofonů a hudebních nástrojů, přičemž sluchátka slouží pro monitorování. Proč nepoužijí herní zařízení? Kromě faktu, že ta nemají velmi dobré mikrofonní zesilovače, často potřebují více mikrofonních vstupů, které nejsou jen na linkové úrovni, ale potřebují signál zesílit. Také mají vyšší nároky na nahrávání, spolupracující software a spoustu dalších funkcí, které externí herní zvukovky jednoduše často ani nenabízí.

Cesta audiofila

Audiofilská cesta soustředící se pouze na výstup může být nejpřímočařejší. D/A převodník bude mít nejspíše USB vstup pro počítač a třeba optiku pro případné připojení televizoru. Také může mít linkové analogové výstupy, které se dají použít pro připojení aktivních reprosoustav nebo zesilovače. Bluetooth je příjemnou funkcí, ale slouží většinou pouze pro streamování z mobilu do převodníku, nikoli z počítače přes něj do bezdrátových sluchátek.

Buď jako samostatné zařízení, nebo jako součást je sluchátkový zesilovač. Ten si nespleťte s koncovým zesilovačem pro pasivní reproduktory (Topping MX5 ovšem umí obojí). Sluchátkové zesilovače mají nejen různý výkon, ale i různou kvalitu výstupu, která se nedá určit jen zkreslením nebo dynamickým rozsahem či měřením obecně. Vybírejte je podle výkonu, aby zesilovač utáhl všechna aktuální i výhledová sluchátka. Pokud má sluchátkový zesilovač analogový linkový vstup, nejedná se o konektor pro připojení mikrofonu, ale pro připojení D/A převodníku nebo třeba gramofonu.

Jakmile se jednou ponoříte do světa audia, hrozí, že už v něm uváznete a necháte tam i dost peněz

Doporučuji se zaměřit na sluchátkové výstupy, nejlépe mít 6,3 mm i 4,4 mm, tedy symetriku i nesymetriku, abyste pokryli všechny možnosti. Ale to není vše, sluchátkové zesilovače mají různý výkon přes každý typ připojení. Některá náročnější sluchátka nejenže vyžadují kvalitní zesilovač, ale musí být připojena přes symetrický kabel. Také si dejte pozor na zesilovače, které nejsou plně symetrické, tedy nemají plně symetrické vnitřnosti, ale jen pouštějí nesymetrický výstup skrze symetrický konektor.