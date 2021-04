Pro chytrý byt: Test systému inteligentní domácnosti Fibaro Home Center 3 Lite

Fibaro Home Center 3 Lite stojí čtvrtinu toho, co plnohodnotná jednotka. Funkce jsou sice omezené, troufám si však tvrdit, že většině uživatelů bohatě postačí.

Řešení pro chytrou domácnost Fibaro sleduji už několik let a mohl jsem otestovat všechny řídící jednotky. Home Center 3 (odkaz níže) byl ohromným krokem vpřed nejen co se hardwarové výbavy týče, ale především kompletně přepracovaným prostředím: ten původní ve stylu Windows Vista nahradil čistý moderní design bez kudrlinek ve stylu Windows 10.

Cena nové centrální jednotky jde přes patnáct tisíc, což sice v kontextu nákladů při stavbě domu není mnoho, pro obyvatele menších jednotek je to ale zbytečně moc. Proto přichází verze Lite, která stojí sympatických tři a půl tisíce. Co umí?

Zkuste to bez drátů!

Nová řídící jednotka je naprosto jednoduchá: bílý kvádřík s profilovaným povrchem, jediná dioda na přední straně, dvě resetovací tlačítka na straně zadní a napájecí Micro-USB konektor. Nic víc. Ořezání nákladů se projevilo i v absenci ethernetové konektivity, novinku připojíte jen do bezdrátové sítě 802.11n na 2,4 GHz. Datové objemy směrem z a do chytré domácnosti jsou však minimální a stejně byste jednotku umístili do blízkosti routeru.