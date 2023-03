Příští týden dorazí GPT-4. AI bude schopná pracovat s textem i videem a Microsoft ji nacpe úplně všude

Technologický šéf německé pobočky Microsoftu Andres Braun prozradil, že firma příští týden představí novou generaci jazykového modelu GPT-4. Stane se tak zřejmě na akci The Future of Work with AI, která proběhne ve čtvrtek 16. března v 16:00 našeho času.

Zpráva je překvapivá hned z několika hledisek.

Oznamuje to Microsoft, nikoliv společnost OpenAI, která GPT-4 vyvíjí.

Informaci vypouští německý Microsoft, nikoliv americký.

Je to teprve měsíc, co Microsoft nasadil GPT-3.5 do Bingu.

Situaci možná vysvětluje fakt, že Microsoft teď velkou část OpenAI vlastní. V Německu již obdobná akce o produktivní AI proběhla tento týden. A je třeba rychle podusit hlavní konkurenty. Google i Meta už ambiciózní umělou inteligenci chystají také.

Podle Brauna bude GPT-4 fungovat víceúčelově a poradí si i s videem, tj. bude schopné generovat nebo zpracovávat i obraz a zvuk, nejen text. Bližší podrobnosti ale zatím neznáme a dosavadní střípky jsou spíš protichůdné. Šéf OpenAI Sam Altman totiž v minulosti řekl, že GPT-4 zůstane pouze textový, protože na práci s grafikou už firma vyvíjí Dall-E.

S jistotou víme jen to, že Microsoft má s AI dalekosáhlé plány. Příští týden na konferenci ostatně vystoupí i výkonný ředitel Satya Nadella. Spolu s ním bude mluvil Jared Spataro, viceprezident zodpovědný za veškeré produktivní aplikace (do ledna vedl jen Microsoft 365).

Kde všude už Microsoft nasadil AI

Generativní AI už dnes podporuje na několik úrovních. Má vyhledávač Bing s chatbotem založeným GPT-3.5, který se pokusí odpovědět na každou otázku. Díky němu už prý Bing má každý den přes 100 milionů uživatelů. Do Powerpointu nasadil Dall-E, který umí generovat obrázky.

Copilot na GitHubu umí vývojářům našeptávat celé zdrojové kódy. AI dokáže udělat souhrn schůzek v aplikaci Teams. Čerstvou novinkou je funkce Viva Sales, která v podnicích platících si Dynamics 365 například dokáže automaticky generovat odpovědi na e-maily. V cloudu Azure pak nově umí hostovat aplikace a služby, které stojí na GPT-3.5, ChatGPT i Dall-E. Na akci The Future of Work with AI se snad dozvíme také i dalších využitích AI.