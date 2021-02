Příští rok se dočkáme prvních SSD s podporou PCI Express 5.0. Maximální rychlosti se zdvojnásobí

Letošní rok je ve znamení rozšíření nových rychlých SSD, která už používají rozhraní PCI Express 4.0 a dosahují rychlostí sekvenčního čtení a zápisu lehce nad úroveň 7 GB/s. Teoretické maximum čtyř linek (slot M.2) je 8 GB/s, takže hranice je jasná.

Tento rok by se ale na trhu měly objevit první platformy s dvakrát rychlejší sběrnicí PCI Express 5.0. Chystá je Intel, ale i AMD. S PCI Express 5.0 bude možná na stejných čtyřech linkách propustnost až 16 GB/s, což pochopitelně přinese další možnosti zrychlení SSD.

Společnost Silicon Motion, která kromě jiného vyvíjí i řadiče pro SSD, už oznámila, že připravuje novou generaci řadičů kompatibilní s PCI Express 5.0. Na trhu by se první modely SSD využívající PCI Express 5.0 měla objevit v druhé polovině příštího roku, přičemž nejdříve to bude pro oblast serverů a datacenter, kde to dává velký smysl.

Sběrnici PCI Express 5.0 by měly podporovat chystané procesory Intel Core 12. generace (Alder Lake), které snad dorazí koncem tohoto roku. V případě AMD zatím není jasné, jestli se PCI Express 5.0 dostane ještě do letošních procesorů s architekturou Zen 4, nebo spíše až příští rok s architekturou Zen 5.