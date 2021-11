Příští generace českého routeru Omnia nabídne Wi-Fi 6, rychlé železo, přípravu na 5G a možná i displej

Tým projektu Turris se na dnešní konferenci Internet a technologie 21.2 pochlubil pokračující prací na nové vlajkové lodi stejnojmenného českého routeru s pracovním názvem Omnia II, respektive Omnia 2022.

I když číslovka na konci napovídá, kdy by se mohla síťová mašinka objevit na trhu, Michal Hrušecký přítomné publikum i diváky na YouTube příliš nepotěšil.

Nejoptimističtějším odhad totiž zatím počítá spíše až s koncem příštího roku. Vše komplikují přetrvávající problémy s dodávkami integrovaných obvodů a dalších klíčových součástek.



Prototyp routeru Omnia II

Hrušecký ostatně v přednášce zmínil historku z praxe, kdy dodavatel nejprve oznámí dostupnost komponent za týden, aby z toho byl po pár dnech příští rok a trojnásobná cena.

Výkonné železo i příprava na 5G

Další generace Omnie přitom míří vysoko. O práci by se měl starat přinejmenším 2GHz čtyřjádrový procesor (ARM64), který by měl mít k dispozici 4 GB RAM. Samozřejmostí bude Wi-Fi 6 a inženýři z Turrisu koketují i s myšlenkou, že klasickou řadu stavových barevných LED nahradí pixelovým displejem.



Turris se blížeji pochlubil svým prototypem nové Omnie

Ten je ostatně i součástí designového prototypu, který se od předchůdce liší také novou kovovou krabičkou s efektním žebrovím pasivního chlazení a armádou antén.

Turris chce mít pod kapotou obvody, které utáhnou 10Gb konektivitu (WAN/SFP), počítá s 2,5Gb porty LAN a z hlediska přípravy na mobilní internet bude router s vhodnou M.2 kartou kompatibilní i s 5G.

Wi-Fi 6 se dočká i současná Omnia

Co se Wi-Fi 6 týče, dočká se jej i současná generace Omnie. V tuto chvíli inženýři z Turrisu pracují na certifikaci, dodávky komponent a na trhu by měla být Omnia s Wi-Fi 6 v průběhu roku 2022. Vzhledem k většímu počtu antén budou muset ještě v Praze vyřešit, jak je integrují do původní plechové schránky.



Wi-Fi 6 se dočká i současná Omnia

Turris se rozhodl pro Wi-Fi 6 kartu MediaTek MT7915, která má podle Hrušeckého nejlepší podporu na linuxových systémech, a s největší pravděpodobností se dočkáme i upgradovacího balíčku pro starší Omnie.

Přenos konference Na YouTube: