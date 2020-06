Příští Chromecast zřejmě dostane ovladač a nové rozhraní založené na Android TV

Google již roky prodává poměrně úspěšný Chromecast umožňující snadné sdílení obsahu na televizor. K provozu je ale nutné využít telefon či počítač. To by se mohlo změnit – nadcházející verze by měla mít i klasický ovladač.

Chromecast patří mezi populární doplňky k televizoru, díky němuž můžete mít za pár set korun chytré funkce i na starém zařízení. Princip je přitom jednoduchý – na mobilním telefonu či počítači stačí otevřít podporovanou službu, zapnout sdílení a Chromecast se postará o zbytek a obsah si sám stáhne z internetu. Na lokální sdílení tak příliš vhodný nebyl. S tímto řešením se ale pojí nutnost používat právě telefon i k ovládání hlasitosti a prvotnímu nastavení.

To řeší Android TV, který je plnohodnotným systémem pro televizory a dokonce mívá i integrovanou funkci Cast. Samotný Google ale v posledních letech žádné zařízení s tímto systémem nevydal a vše nechal na partnerech. Nyní to ale vypadá, že se přeci jen pustí do přímé konkurence televizorů či např. Shieldu od Nvidie. Nové zařízení nese kódový název Sabrina a má přijít i se speciálním dálkovým ovladačem.



Takto by mělo vypadat nové zařízení od Googlu pro televizory. (Foto: XDA Developers)

Zmínky o zařízení se podařilo najít webu XDA v rámci produktového videa, které je ale několik měsíců staré. Uniklý oválný tvar tak možná neodpovídá tomu, jak bude zařízení vypadat v době uvedení do prodeje. Největší změnou je ale právě dálkový ovladač, který nese i speciální tlačítko pro vyvolání Google Asistenta.

Zároveň je rozhraní systému upraveno a místo důrazu na jednotlivé aplikace, dává do popředí samotný obsah. Tedy jednotlivé filmy a videa. Podobným krokem šel přitom i samotný Android TV v poslední verzi.

Prozatím není ani jasné, kdy Google zařízení vydá a ani kolik bude stát, odhaduje se ale přibližně na 69 dolarů. To by jej zařadilo kousek od Chromecastu Ultra, který umožňuje streamování až ve 4K kvalitě.

Jak funguje posílání obsahu skrze Chromecast? Podívejte se: