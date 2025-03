Příště už to bude osobní. Gemini využije vaše data z vyhledávání nebo YouTubu

Google svou AI propojí s dalšími svými aplikacemi. Bude tak moct pracovat s některými vašimi daty, což se promítne do osobnějšího přístupu. Aktuálně personalizaci nabízí model Gemini 2.0 Flash Thinking, zatím však ne v Česku.

Jako první se chatbot propojuje s vyhledáváním Google, v dalších měsících dojde na YouTube a Photos. Uvidí, co jste dříve hledali, a to promítne do svých odpovědí. Měl by se tak lépe trefit do toho, na co se ptáte a kam svými dotazy míříte.

Personalizace je považována za experimentální funkci. Nepoužije se pokaždé, nýbrž jen když to model vyhodnotí jako užitečné. Kdykoli si také můžete vybrat model bez personalizace.



Personalizace využije vaše data ve vyhledávání

Google ji zapnul v bezplatném Gemini a placeném Gemini Advanced na webu. Na mobilech ji aktivuje postupně. V první vlně se personalizovaný přístup vyhne zemím Evropského hospodářského prostoru, kam patří rovněž Česko a Slovensko, Švýcarku a Spojenému království. Na AI funkce běžně čekáme déle kvůli přísnějším regulačním podmínkám.

Personalizace dále není dostupná v účtech osob do 18 let a v účtech Workspace a Education.

Zdroje: Google / The Keyword | Gemini