Příspěvky na Instagramu by se mohly vrátit ke chronologickému řazení. Aplikace už je na to připravená

Po akvizici Instagramu se Facebook angažoval v poměrně rozsáhlých úpravách aplikace, mezi kterými bylo i odstranění chronologického sledu příspěvků. Teď svítá naděje, že se řazení podle času vrátí.

Z chronologického přehledu příspěvků na ten řízený algoritmem přišel Instagram již v roce 2016. Když tedy otevřete aplikaci, vidíte přehled toho, co si sociální síť myslí, že vidět chcete. Nyní se ale testuje zobrazování příspěvků jako za starých časů, tedy v chronologickém pořadí.

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts



This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same 👀 pic.twitter.com/AUMwlZGtUr