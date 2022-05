Připojíme k Raspberry Pi 64MP snímač za tisícovku a postavíme si kompaktní fotoaparát

Už za pár týdnů začne Arducam rozesílat první várku kamerových modulů pro populární minipočítače Raspberry Pi s kódovým označením PI Hawk-eye.

Sedm tisíc kusů Jestřábího oka se rozebralo během několika dnů a není se čemu divit, drobná destička se totiž svou specifikací vymyká všemu, na co jsme byli ve světě britské Maliny doposud zvyklí.

Originály pořízených fotografií bez jakýchkoliv úprav najdete v galerii na Google Photos

Zatímco oficiální podporované prototypovací kamerky Camera Module 2 a High Quality Camera nabízejí rozlišení 8MP, respektive 12,3 MP, Arducam nejprve loni vytřel zrak kutilům svým 16MP modulem s autofokusem, aby letos na jaře vyrukoval s ještě lepším Jestřábím okem, které opět nabízí autofokus, ale hlavně snímač s úctyhodným rozlišením 64 megapixelů.

Podívejte se na kameru v akci (základní funkce, ostření potenciometrem a fotoaparát s tlačítky a displejem):

V předprodeji jste mohli kamerku získat za 36 dolarů, v tom běžném je pak k mání za 60 dolarů. K tomu je třeba připočítat při náklady na dopravu.

Vyrobíme si fotoaparát s tlačítky a displejem

Jen co tedy oznámení prolétlo internetem, napsal jsem e-mail do Asie s urgentní žádostí, ať jeden předprodukční kousek okamžitě zabalí do krabice a pošlou k nám do Brna, protože toto chci vidět na vlastní oči!



A takhle to fotí v terénu (další fotky najdete v galerii)

Kamerka dorazila před pár dny, a jelikož právě teď čtete další pokračování našeho seriálu o programování elektroniky, do hry vedle samotného modulu a Raspberry Pi 4 zapojíme také:

1,3“ monochromatický OLED s řadičem SSH1106 (167 Kč)

Tři tlačítka a bzučák

A/D převodník ADS1115 (85 Kč)

Skript v jazyku Python

To vše bude nezbytné, abychom mohli s kamerkou a 5V powerbankou vyrazit do terénu a pokusit se pořídit nějaké fotografie v ulicích města.