Prime Video už nemusíte sledovat jen v prohlížeči. Amazon vydal aplikaci pro Windows 10

Prime Video jde ve stopách Netflixu a jako teprve druhá globálně dostupná videotéka vydává aplikaci pro Windows 10, stahovat ji můžete z Microsoft Storu.

Služba Amazonu již v Česku funguje bezmála čtyři roky. Láká na nižší cenu než Netflix (6 eur na měsíc), spoustu dobrých exkluzivních seriálů, ale jako celek je Prime dost vykastrovaný. Katalog čítá přibližně 850 titulů, s českými titulky jich je okolo 60, s dabingem počítejte u 40 z nich, aplikace je zcela bez češtiny.

Pro srovnání: HBO Go má dvakrát takový katalog s kompletní lokalizací titulů i aplikací. Netflix je sedmkrát větší, má počeštěné prostředí, titulky u 1700 filmů a seriálů a dabing u 400.

Obsah, který jinde není

Prime Video se ale pyšní chválenou původní tvorbou, mezi kterou patří seriály Thre Grand Tour, The Boys, Star Trek: Picard, Good Omens, The Marvelous Mrs. Maisel, Jack Ryan a další. Získal též licence na Dva a půl chlapa, Dr. House, The Office US, Downton Abbey, Seinfeld, Monk, Herous, Battlestar Galactica, Mr. Robot a další.

Kdo si jej kvůli nim předplácí, s aplikací bude mít sledování pohodlnější. Prime Video pro Windows 10 totiž mj. umožní stahovat videa pro offline zhlédnutí, což na webu nefunguje.

HBO Go aplikace pro počítače vůbec nevede. Apple TV+ je dostupná na macOS a prostřednictvím iTunes i na Windows. Na Windows 10 jsou ale překvapivě aktivní české služby. Ve Storu najdete O2 TV, Horizon Go, Telly či Voyo.cz.