Od 1. února 2024 se rozbíhá nový systém přihlašování na střední školy. Rodiče už nebudou muset stát ve frontách a s papíry obíhat jednotlivé školy. Celý přihlašovací proces může proběhnout zcela online.

Pro toho, kdo nechce internetové přihlášky využít, zůstává v nabídce i neelektronická, byť oproti minulosti zjednodušená cesta. Možná je také kombinace obou způsobů.

Abychom byli kompletní, jde o přihlášky do maturitních i nematuritních oborů bez talentových zkoušek. Pro ně byl termín do 30. listopadu 2023.

Centrální web pro přihlášky na střední školy

Výsledky ve vyhledávačích mohou na prvních místech zobrazit jiné weby, než hledáte. Zamiřte proto na oficiální informační stránky prihlaskynastredni.cz, případně rovnou na dipsy.cz, kde je samotný přihlašovací systém.



Přihlašovací systém DiPSy, volba tří variant, jejich výhod a nevýhod

Přihlášky jsou otevřené od čtvrtka 1. února 2024 do úterý 20. února 2024. Vůbec ale nezáleží na tom, kdy v tomto období přihlášku vyplníte. Nemá smysl čekat na úder půlnoci nebo první den. Zejména na začátku lze čekat i přetížení. Na druhou stranu se ale ani nevyplatí příliš vyčkávat, kdyby se kapacitní nebo jiné problémy objevily na konci a začal hořet termín.

Rodiče a žáci mohou letos u přihlášek postupovat třemi způsoby:

Kompletně elektronické podání Příprava online a podání vytištěné přihlášky Původní zcela neelektronická cesta

Kompletně elektronická přihláška na střední

Na Živě se budeme věnovat především nové online variantě, při které se jako rodič státu prokazujete svou Identitou občana. Tedy například aplikací Mobilní klíč eGovernmentu (zmínili jsme ji také u eDokladů), bankovní identitou, nebo jiným podporovaným způsobem.



Standardní rozhraní pro přihlašování Identitou občana

Protože je systém napojený na registr obyvatel, po přihlášení hned uvidíte seznam svých dětí starších 10 a mladších 18 let. Stačí vybrat to, které chcete přihlásit, není k němu nutné vypisovat osobní údaje jako dřív na papírových přihláškách. Doplníte jen adresu základní školy, kterou dítě navštěvuje, a přidáte kontaktní údaje.



Vyberete, kdo jste; rodič první volbu • Přehled dětí ve věku 10–18 let



Údaje o vybraném dítěti z registru obyvatel • Doplníte jen základní školu

Nyní je třeba vybrat ze seznamu a seřadit podle priority až tři obory bez talentové zkoušky, do kterých chce rodič své dítě přihlásit. V systému jsou vidět informace o každé škole: přehled oborů, počet letos přijímaných studentů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.



Vyhledáte školu a obor • Obory seřadíte podle priorit

Jak rozumět prioritám v přihlášce Na první místo v přihlášce patří nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

Na druhé místo přijde obor, kam má být dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

Na třetí místo uvedete obor, kam má být dítě přijato, pokud se nedostane do prvního ani do druhého oboru. Priorita oborů v přihlášce nemá vliv na pořadí ve výsledkové listině školy. Priorita je ale nově závazná. Když dítě odmítne nastoupit na školu, na kterou bylo přijato, a vzdá se svého místa, nepostoupí automaticky na školu zapsanou na nižší pozici, i kdyby tam také uspělo. V takovém případě je nutné podat novou přihlášku do druhého kola přijímacího řízení.

V informacích u vybraných oborů budou uvedeny dokumenty, které škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty je potřeba nahrát jako vyfocené nebo naskenované obrazové soubory.



Ke každému oboru jsou k dispozici podrobné informace

Přihlášku nemusíte hned odeslat. Můžete ji uložit jako rozpracovanou, později se k ní vrátit a dokončit ji.

Jinak potvrdíte odeslání, dostanete e-mail s potvrzením a v této první fázi bude hotovo. Pozvánka ke zkouškám poté přijde elektronicky, výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky potom najdete také v tomto systému.



Potvrzení o podání přihlášky dorazí na zadanou e-mailovou adresu

Co když si to rozmyslíte? Až do 20. února 2024 lze přihlášku vzít zpět a podat novou.

Podívejte se na video, jak přihlašování v online systému probíhá:

Poloelektronická nebo úplně papírová cesta

Rodiče, kteří nemají možnost nebo se nechtějí přihlásit Identitou občana, také mohou využít nový online systém. Informace o dětech se ale bez přihlášení nenačtou z registru, všechny bude nutné vyplnit ručně. Stejně jako u elektronické cesty ale lze na webu vybrat školy a obory, budou zde vidět počty přihlášek a přijímaných studentů, rodiče mohou elektronicky nahrát požadované dokumenty.

Nejlepší tipy a návody pro mobily Překvapilo nás, kolik lidí napříč generacemi používá na svém mobilu pouze základní funkce. Je to ohromná škoda. Vydali jsme proto časopis, speciál Computeru, kde na 132 stranách najdete podrobné návody, jak si Androidem usnadnit život. Časopis si můžete hned teď pohodlně objednat online na iKiosku. Stojí 149 Kč a bez dalšího příplatku jej zabalíme a pošleme rovnou do vaší schránky. Koupit časopis za 149 Kč

Také u tohoto způsobu přihlašování dorazí po odeslání na e-mail výpis přihlášky. Ten je ale nyní potřeba vytisknout tolikrát, na kolik škol se dítě hlásí, podepsat a bez příloh doručit do každé školy. Pozvánka ke zkouškám posléze dorazí v dopisu, výsledky testů rodiče nenajdou v online systému.

Anebo rodiče mohou zvolit původní způsob přihlašování, kdy se vůbec nevyužije nové webové rozhraní a vše proběhne formou papírových tiskopisů.