Přichází nejlevnější a nejúspornější grafika řady Ada. GeForce RTX 4070 je optimální pro hraní v 1440p

Nvidia včera představila GeForce RTX 4070. Grafiku, o které jsme díky četným únikům věděli vše dávno před uvedením. Vychází z letošní RTX 4070 Ti, má totožný paměťový subsystém, ale jádro Nvidia seřezala o čtvrtinu. V praxi to znamená o 15 až 20 % nižší výkon v závislosti na hrách a použitém rozlišení.

Jádro AD104 s 35,8 mld. tranzistorů je stejné jako u sourozence, má však deaktivovanou část obvodů. Počet stream procesorů klesl ze 7680 na 5888, texturovacích jednotek z 240 na 184, rasterizačních z 80 na 64. Méně je také raytracingových i tensor jader, zmenšila se také L2 cache ze 48 na 36 MB.

Nižší jsou ale také spotřeba a cena. Nvidia uvádí TGP 200 W a doporučenou cenu 599 dolarů, model RTX 4070 Ti dosahuje až 285 W a stojí 799 dolarů.

Model RTX 4090 RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 Výroba 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) 4N (TSMC) CUDA jádra 16 384 9 728 7 680 5 888 RT jádra 84 76 60 46 Tensor jádra 336 304 240 184 Boost frekvence 2 520 MHz 2 505 MHz 2 610 MHz 2 475 MHz Kapacita paměti 24 GB (GDDR6X) 16 GB (GDDR6X) 12 GB (GDDR6X) 12 GB (GDDR6X) E. frekvence paměti 21 GHz 22,5 GHz 21 GHz 21 GHz Paměťové rozhraní 384bit 256bit 192bit 192bit Propustnost paměti 1 008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s 504 GB/s Spotřeba TGP 450 W 320 W 285 W 200 W

Nvidia s kartou cílí na rozlišení 1440p a sama uvádí, že je díky DLSS 3 až 2,6× rychlejší než RTX 2070 Super a 1,4× než RTX 3080. To je dost zavádějící tvrzení, protože systém umělého dopočítávání snímků je dostupný jen ve zlomku her, a ne každému musí být po chuti, protože to s sebou nese i nepěkné artefakty.

Praktické testy například od Tom's Hardware nebo TechPowerUp ukazují, že RTX 4070 má stejný výkon jako starší RTX 3080, nezáleží přitom ani na tom, jestli hra využívá jen klasickou rasterizace, nebo i RT efekty. RTX 4070 má ale oproti RTX 3080 citelně nižší spotřebu. Bez zátěže činí příkon jen 9 W (oproti 20 W), ve hrách je to v průměru 201 W (oproti 336 W). Poměr výkon/spotřeba patří mezi nejlepší vůbec.

Hůř je na tom výkon/cena. RTX 3080 je levnější (u nás zatím nikoliv). Karty ještě starších generací mají ještě stojí ještě méně a relativní ztráta výkonu není tak velká. Konkurenční karty série Radeon RX 6000 mají rovněž lepší poměr cena/výkon.

Oproti RTX 3080 ale RTX 4070 je lépe připravená do budoucna. Jednak má více paměti (12 místo 10 GB). Jednak podporuje enkódování do AV1, což se bude hodit streamerům. A jednak je to již zmíněná technologie DLSS 3, která u starších GeForce nebude. Kdo bude chtít za každou cenu vyhnat snímkovou frekvenci nahoru, může si pomoci alespoň tímhle „šidítkem“.

GeForce RTX 4070 se začne prodávat už dnes, ceny budou startovat na 15 700 Kč. Tolik má stát Founders Edition přímo od Nvidie, ale za tolik budou i základní modely od Asusu, Gigabytu, MSI nebo Palitu. Od 15 tisíc stojí i výběhové Radeony RX 6800 XT se stejným rasterizačním výkonem a větší pamětí, ale horším ray tracingem a nedostupným DLSS.