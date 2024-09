Příběh stodolarového notebooku s klikou. Svět nezměnil, ale inspiroval další

Projekt One Laptop per Child měl ambiciózní cíl, který se podařilo naplnit jen částečně. Přesto se napevno zapsal do počítačové historie.

Kolem roku 2005 stály přenosné počítače zhruba tisíc dolarů, což bylo až příliš mnoho na zákazníky (zejména děti) v rozvojových zemích. Chtělo to zajímavý nápad a s ním přišel projekt One Laptop per Child (OLPC).

Za neziskovým projektem stál zejména Nicholas Negroponte z MIT Media Lab. Projekt rychle upoutal pozornost médií i velkých technologických firem, které se chytily myšlenky dostat na trh „stodolarový notebook“.

Při použití standardních postupů ve vývoji, designu a výběru komponent by cílová částka byla nedosažitelná (a to platí dodnes). Proto musel stodolarový notebook vznikat na zcela jiných základech a využívat netypická řešení.

Projekt podpořilo několik předních firem, které sehrály důležitou roli při vývoji či distribuci: AMD, eBay, Google, Marvell Technology Group, News Corporation, Nortel, Chi Mei Corporation, Red Hat nebo Quanta Computer. Posledně jmenovaná společnost se nakonec postarala o výrobu zařízení.

Improvizace a zase improvizace

Notebook měl být kompaktní už jen s ohledem na to, že se měl dostat do rukou zejména dětem ve školách. Základem se stal 7,5" LCD displej s rozlišením 1200 × 900 pixelů. Měl spotřebu 0,1 až 1 W podle módu. Uměl barvy, ale v monochromatickém režimu fungoval bez podsvícení, využíval odražené světlo přicházející zvenčí, takže měl skvělou viditelnost i na přímém slunci.



První produkční model OLPC XO-1. Porty se schovávaly pod jakýmsi „ušima“ notebooku, displejem šlo otáčet, konstrukce umožňovala pracovat v různých režimech a zabudované bylo držadlo pro snadné přenášení.



Stejný model v režimu pro čtení.

První model OLPC XO-1 využíval procesor AMD Geode LX700, měl integrovanou VGA kameru, stereo reproduktory a mikrofon, či solidní konektivitu: Wi-Fi, USB 2.0 porty či slot na paměťové karty. Notebook byl odolný mechanicky a díky membránové klávesnici i vůči vodě. Vešel se i touchpad a herní tlačítka inspirovaná PlayStationem.



Postupně se vylepšovaly a rozšiřovaly možnosti napájení. Prototyp druhé generace dokonce disponoval klikou pro manuální nabíjení zabudované baterie. Tento koncept se však moc neujal a byl rychle odstraněn z produkce.

Improvizace se projevila také na softwarové výbavě. Cílem bylo nabídnout otevřený a bezplatný software, volba padla na upravenou distribuci Fedora Linux s maximálně zjednodušeným uživatelským prostředím Sugar. Předinstalovaný byl webový prohlížeč založený na jádru Gecko od Mozilly, textový editor AbiWord či nástroje pro přehrávání audia a videa.



XO-3. Vlevo první představa, vpravo produkční verze se solárním panelem.

Problémy a 3 milióny

Navzdory ambiciózním plánům, silné podpoře ze strany velkých firem a velké mediální pozornosti však dnes už víme, že projekt nakonec nenaplnil všechny své cíle. Prvním problémem byla už cena, prvotní laptop stál 135 dolarů, při následné revizi cena stoupla na cca 180 dolarů. Stále šlo o zajímavý výsledek, ale například první Classmate PC od Intelu (s Windows) se nabízely už za 200 dolarů.

Improvizace a kompromisy ve výbavě se projevily a objevovaly se problémy s různými komponenty, například Bill Gates kritizoval displej a komplikované to bylo i s konektivitou.

I přes popsané problémy se projekt dostal do produkční fáze a notebooky se v různých objemech dostaly do 40 zemí (Uruguay, Nigérie, Rwanda, Ghana, Indie adal.). Celkově měly být do roku 2015 dodány 3 miliony zařízení. Některé studie ukázaly pozitivní dopad na vzdělávání a digitální dovednosti dětí, ačkoli efektivita projektu se lišila v závislosti na regionu a metodice implementace.



OLPC na základních školách ve Rwandě a v Mongolsku.

Mnozí však projektu vyčítali přehnané očekávání, hlášeny byly i různé problémy s distribucí zařízení. Organizace navíc plánovala jít daleko za hranice notebooků a již prezentovala různé futuristické prototypy ultratenkých dotykových zařízení (tabletů). Tyto plány už zůstaly jen na papíře. Kvůli různým komplikacím nakonec organizace OLPC uzavřela své vývojové oddělení v roce 2015.

Zajímavá byla také kampaň „Give 1 Get 1“. I když se původně nepočítalo s prodejem těchto jednoduchých notebooků v „západním světě“, nakonec se tak stalo, ale s důrazem na charitativní rozměr. Lidé mohli koupit jeden laptop pro sebe a druhý pro dítě v rozvojové zemi.

Inspirace a následovníci

Projekt OLPC je zpětně hodnocen rozporuplně, ale rozhodně šlo o zajímavý pokus, jak přinést na trh něco inovativního a zároveň pomoci rozproudit digitalizaci v rozvojových zemích.

Kompaktní a levné notebooky navíc inspirovaly přední výrobce, aby začali nabízet něco podobného. Díky tomu vznikla celá nová kategorie – takzvané netbooky – jejichž významným představitelem byla například řada počítačů EeePC od Asusu.



Asus Eee 1000H. I tuto řadu malých levných notebooků můžeme považovat za myšlenkového následovníka OLPC.

Projekt inspiroval i vznik Chromebooků, které také neoslnily parametry, ale jejich cílem bylo přinést levné počítače zejména do škol. Využívají ChromeOS od Google, který je silně orientován na webové aplikace a služby.