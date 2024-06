Před téměř 30 lety vznikl nejslavnější spořič obrazovky. Přes Windows se prohnaly 3D trubky

Na konci května 1995 vyšel Windows NT 3.51, zásadní operační systém, který poprvé podporoval rozšiřující notebookové karty PCMCIA, souborový systém NTFS a také rozhraní OpenGL pro akcelerovanou 3D grafiku. Poslední část ale Microsoft potřeboval zákazníkům nějak „prodat“, proto se hledaly způsoby, jak 3D nejlépe prezentovat.

Volba padla na spořič obrazovky. Ty tehdy byly oblíbené a hlavně užitečné, protože bránily vypalování CRT monitorů. Zároveň ale nešlo o tak kritickou součást systému, takže pokud by úvodní podpora OpenGL nefungovala moc dobře, uživatelé by mohli sáhnout po jiných spořičích. Před téměř 30 lety navíc nebyl internet příliš rozšířený, takže se firma nemohla spolehnout, že vydá záplatu, kterou okamžitě bude distribuovat.

Raymond Chen z Microsoftu vzpomíná, že jeho kolega tehdy rozhodil síť a mezi vývojáři vypsal soutěž o nejlepší spořič, který se pak měl dostat do nové verze Windows NT. Vzniklo jich hned několik, 3D text poletující po obrazovce, 3D bludiště připomínající hru Wolfenstein a 3D logo Windows. A pak také 3D potrubí, zřejmě nejikoničtější spořič vůbec.

3D potrubí:

Marketingový tým byl z ukázek tak nadšený, že je do Windows NT 3.51 zahrnul všechny. O pár měsíců později už byly součástí i nově vydaného Windows 95 určeného pro domácí počítače.

Pětadevadesátky mimochodem vedle OpenGL poprvé přinesly i nové grafické API DirectX. S ním se pojí jiný příběh. Microsoft chtěl ukázat tvůrcům her, jak snadno vyvíjet nové tituly pro Windows. Firma proto oslovila Johna Carmack z id Software, že by chtěla z DOSu do DirectX převést Doom a že se o to sama postará a ponese veškeré náklady. Tak začal vznikat port Doom95 (vyšel v létě 1996), jenž vedl Gabe Newell, pozdější otec hry Half-Life a herního obchodu Steam.

Další 3D spořiče z Windows: