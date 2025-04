Příběh Boba. Tento průšvih Microsoftu plýtval místem na CD s Windows XP a nechal po sobě Comic Sans

Microsoft Bob byl pokus o zavedení uživatelsky přívětivého uživatelského prostředí, které by bylo srozumitelné lidem, kteří do té doby ovládali počítače textovými příkazy. Přestože byl Bob do roka pohřben, nacházel se v šifrované podobě na instalačním disku Windows XP, které vyšly v říjnu 2001. Dlouho o tom skoro nikdo nevěděl.

Bob bývá označován za jeden z nejhorších produktů od Microsoftu. Potíží s ním byla celá řada. Jen o pár měsíců předcházel Windows 95, které grafické uživatelské prostředí zavedly jako nový standard. Do té doby většina lidí viděla počítače s různými variantami DOSu s textovým rozhraním.



Věděli jste, co skrývá instalační disk Windows XP?

Na obrazovce vykreslil Bob pokoj, v němž byly rozmístěné předměty. Např. klepnutím na kalendář na zdi jste otevřeli digitální kalendář. S používáním vám radil pes Rover. Prostředí působilo infantilně a primitivně. Hlavně ale vyžadovalo výkonný hardware, zejména 8 MB operační paměti. Což byl dvojnásobek oproti tehdejší běžné výbavě.

Grafické prostředí bylo určené pro Windows 3.1, jimž jinak stačil 1 MB paměti. Prodávalo se za 99 dolarů. Dobové recenze popisují potíže s ovládáním nebo ukládání dat do podivných formátů. I kdybyste se nad tyto prvotní nedostatky povznesly, krvavé hardwarové nároky byste neobešli.

Bob vyšel 10. března 1995 a začátkem dalšího roku se po něm slehla země. Dle dat firmy PC Data, specializující se na průzkum trhu, se ho prodalo kolem 58 tisíc kopií. Pro srovnání, skoro tři miliony lidí v prvním měsíci zakoupily Windows 95.

Pes Rover a Comic Sans

Přestože byl Bob jednoznačně neúspěšný produkt, něco z něj přežilo. Pes Rover se objevil v modernější grafické podobě při vyhledávání ve Windows XP. Bylo to naposledy, kdy jsme ho viděli. Během vývoje Boba dále vzniklo písmo Comic Sans, jak připomíná Melinda Gates. Součástí produktu sice nakonec nebylo, ale objevilo se v již zmíněných Windows 95. Jeho pozdější sláva možná zastínila i samotné operační systémy.

Tyto pozůstatky po Bobovi byly viditelné. Tajemstvím na několik let zůstalo, že Bob byl součástí instalačního média Windows XP. Detaily v roce 2008 v článku pro TechNet Magazine popsal Raymond Chen, jeden ze zaměstnanců podniku. Bob byl podle něj po své smrti užitečnější než během svého života.



Pes Rover byl maskotem vyhledávání ve Windows XP

Stal se totiž součástí protipirátské ochrany operačního systému. Na instalačním CD zbývalo zhruba 30 MB volného prostoru. V Microsoftu se rozhodli, že ho vyplní daty, která systém nepotřebuje. Mělo to svůj důvod – instalační program ověřoval, že se tato jinak neužitečná data na médiu nachází. Podle nich se rozhodoval, co vám při instalaci dovolí.

Rozhodnutí můžeme chápat jako pragmatické. Takové využití 30MB prostoru na CD bylo lepší, než kdyby místo zůstalo prázdné. Kapacitu firma tak jako tak zaplatila. Kdyby si tehdy někdo stahoval pirátskou kopii instalačního média, i pár desítek megabajtů na tehdejším připojení mohlo takové stažení znatelně protáhnout. Zvlášť na 56Kb lince. Od pirátství to někoho odradit mohlo, domnívali se redmondští.

Skrytý Bob

Chen vysvětluje, že Microsoft mohl prostor na CD vyplnit náhodně vygenerovanými daty a výsledný efekt by byl stejný. Jenže dotyčná osoba, která měla úkol na starosti, měla rovněž zjevně smysl pro humor. Aspoň to tak působí. V archivu totiž našla všechny diskety s Bobem, posbírala jejich data a zašifrovala je. Zadání šifrovacího klíče dle Chena proběhlo tak, že dotyčný plácnul do klávesnice.

Což znamená, že šifrovací klíč nikdo nezná a nejme schopní data konvenčně dešifrovat. Ne, že bychom to potřebovali. Leda bychom tím ověřili, jestli je popsaná historka pravdivá. Jisté pochybnosti o příběhu vyjádřil dlouholetý technologický novinář Harry McCracken. Důkaz nikdo neměl.



Windows XP se prodalo více než 400 milionů kopií

S velkým odstupem byla odhalena identita osoby, která měla Boba na instalační CD přidat. David Plummer se k této roli veřejně přihlásil na svém youtubovém kanálu v listopadu 2020. Bývalý vývojář, který pracoval na operačních systémech pro Microsoft v letech 1993–2003, v desetiminutovém videu hovoří o historii Boba ve vztahu k Windows XP.

Plummer mluví o tom, jak vytvořil první aktivační mechanismus, který si premiéru odbyl ve Windows XP. Potvrzuje, že obsah instalačních disket s Bobem tvořilo základ pro generování pseudonáhodných čísel. Jedna verze byla určená pro OEM, druhá pro krabicové Windows. Díky tomu se nedal OEM klíč použít k aktivaci krabicové varianty a obráceně.

Každá má svou verzi Boba. V prvních pěti letech se prodalo přes 400 milionů licencí Windows XP. Duch Boba tudíž přežil v obrovském měřítko a po mnoho let. Mimochodem, na titulním obrázku jsem se pokusil pomocí Midjourney napodobit psa Rovera. Co mu říkáte? Pište do diskuze.

David Plummer mluví o Bobovi: