Při vyhledávání ve Windows 11 uvidíte náhledy obrázků. Ano, to je opravdu novinka

Hlavní panel ve Windows 11 čekají další vylepšení. Na základě zpětné vazby vám systém umožní vyvolat nabídku s kalendářem a Centrem oznámení libovolném monitoru. To se tedy týká těch počítačů, k nimž je připojeno více obrazovek. Kalendář a Centrum oznámení ve stabilní větvi systému vyvoláte jen na primárním monitoru.
Výše popsané novinky přinesla poslední červencová vydání Windows 11 Insider Preview v kanálech Beta (build 26120.5722) a Dev (build 26200.5722). Aktivace většiny vylepšení je řízená.
Ve firmách ocení, že se změny v připnutých ikonách na hlavním panelu, které nastavují správci a správkyně, projeví nejpozději za osm hodin. Doteď to bylo tak, že se změny v konfiguraci projevily až po restartu počítače.
Při vyhledávání (Win+S) se ukáží náhledy obrázků. Dnes je výpis textový, u některých obrázků se miniatury ukáží, ale jsou tak malé, že na nich nic nepoznáte. Nové náhledy budou větší.
Mění se způsob výpočtu vytížení procesoru ve Správci úloh. Bude přesnější. Zní vám to povědomě? V březnu Microsoft tvrdil, že ho zavádí do Windows 11 skrze volitelné aktualizace. Na všechny počítače nový typ kalkulace zamířil v dubnu.
Vyhledávání vám ukáže náhledy obrázků. V dostatečné velikosti
Nyní se dozvídáme, že musel kvůli blíže nespecifikovaným chybám vypnout, ale už ho zase zapíná. Aspoň v kanálech Dev a Beta. Běžné spotřebitelské Windows tím pádem zatím téměř jistě nabízí jen původní výpočet vytížení procesoru. Po změně bude původní metodika k dispozici ve volitelném sloupci CPU utility.
Vývojový tým doufá, že vyřešil pomalé načítání hlavního panelu po probuzení počítače z režimu spánku. Stejná příčina mohla zapříčinit, že se na přihlašovací obrazovce při přechodu ze zamykací obrazovky nevykreslilo pole pro zadání hesla, případně další prvky.
Doporučená nastavení se zobrazí na této nové obrazovce
Prohlédnout si můžete jednu z obrazovek, která se zobrazuje při prvotním nastavení počítače, bezprostředně po instalaci systému. Jde o průchod doporučeným nastavením.
Microsoft navrhuje, abyste zálohovali soubory a nastavení do OneDrivu, používali Edge jako výchozí prohlížeče a naimportovali do něj data z prohlížeče, který jste používali předtím. Dříve byl obsah rozdělený na více obrazovek, takže vám nová obrazovka ušetří čas, ať už doporučení akceptujete, nebo odmítnete.
Zdroje a další informace: Windows Insider Blog (1
, 2
)